TUSAŞ'tan Çocuklara Havacılık Müzikali

İzmir'de, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından çocukların havacılık ve uzay hakkındaki farkındalıklarını artırmak, onlara yerli ve milli hava araçlarını tanıtmak amacıyla hazırlanan müzikal, öğrencilerle buluştu.

Mavişehir İlkokulu'ndaki "Hürkuş ve Gökbey" adlı müzikalde, 1 ve 2. sınıf öğrencilerine Hürkuş uçağı ve Gökbey helikopteri eğlenceli bir oyunla tanıtıldı.

TUSAŞ Etkinlik Koordinatörü Murat Dadaylı, müzikalle çocuklara küçük yaşlarda mühendislik mesleğini sevdirmeyi de hedeflediklerini belirtti.

Dadaylı, "Etkinlikle geleceğin yetenekleriyle tanışma fırsatı buluyoruz. Bu müzikalle çocuklarımıza, geleceğin mühendislerine, uzay ve havacılık dünyasının kapılarını açmaya çalışıyoruz ve onlarda farkındalık uyandırmaya çalışıyoruz. TEKNOFEST'lerle Türkiye'de Milli Teknoloji Hamlesi başladı ve bunun sayesinde çocuklarımız için çok fazla atölyeler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Okulun 2. sınıf öğrencilerinden Eslem Akkurnaz, hava araçlarının gerçeğini de görmeyi çok istediğini dile getirerek, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Daha önce Hürkuş'un sinemasına da gitmiştim." dedi.

Öğrencilerden Alptuğ Şahin, tiyatrodan çok etkilendiğini belirterek, " Ankara'da hangi uçakların yapıldığını öğrendik. Ben daha önce sinemasına gitmemiştim, merak ediyordum. Tiyatroda görmüş oldum." diye konuştu.

Hanne Betül Usta ise uçak kullanmayı çok istediğini, Hürkuş ile Gökbey'i tanıdığı için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Etkinliğin sonunda çocuklara "Hürkuş ve Minik Dostları", "Uzay Sistemleri ve Minik Dostları" adlı hikaye kitapları dağıtıldı.

Müzikal, İzmir'in Çiğli ve Torbalı ilçelerinde de öğrencilerle buluşacak.