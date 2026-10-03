TÜSEB, inme için yapay zeka sistemini Şanlıurfa\'daki TEKNOFEST\'te sergiliyor

Acil beyin görüntülemelerini yapay zekayla analiz ederek inme tedavisinde karar sürecini hızlandıran TÜSEB RadAI-STK ve yerli tıbbi cihazlar, TEKNOFEST Güneydoğu'da sergileniyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Festivaldeki Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) standında, Türkiye'nin ilk yerli kalp-akciğer makinesi, yerli mobil dijital röntgen cihazı ve otomatik dış defibrilatör (AED) gibi çeşitli tıbbi cihaz ziyaretçilerle buluşuyor.

Stantta öne çıkan teknolojiler arasında, TÜSEB ve portföy şirketleri tarafından geliştirilen yapay zeka destekli görüntüleme analiz sistemi TÜSEB RadAI-STK de yer alıyor.

İnme vakalarında acil müdahale süresini kısaltmayı hedefleyen TÜSEB RadAI-STK, acil servislerde çekilen beyin görüntülemelerini otomatik olarak analiz ediyor. Sistem, bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerinde intrakraniyal kanamayı, BT anjiyografide büyük damar tıkanıklığını ve difüzyon görüntülemede iskemik inme bulgularını saptayarak kritik vakaları ilgili hekim ekibine öncelikli olarak bildiriyor.

Avrupa Birliği Tıbbi Cihaz Tüzüğü (MDR) kapsamında CE sertifikalı Sınıf IIa tıbbi bir karar destek aracı olan sistem, mobil uygulama ve akıllı saat entegrasyonuyla hekimlere hastane dışında da takip imkanı sunuyor. Sistem ile özellikle deneyimli nöroradyoloji uzmanına her an ulaşılamayan bölgelerde acil değerlendirmeye standart bir ilk katman sunulması hedefleniyor.

"Sağlıkta tüketen değil, üreten modele geçiyoruz"

Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü (TÜYZE) Başkanı Prof. Dr. Hakkı Muammer Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağlık teknolojilerindeki stratejik dönüşümüne dikkati çekti.

Türkiye'nin uzun yıllar boyunca teknoloji tüketen ve bunu ithalat yoluyla karşılayan bir ülke olduğunu belirten Karakaş, "Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'nun talimatlarıyla artık sağlıkta tüketen değil, üreten bir modele geçiyoruz. Bu doğrultuda en çok kullanılan cihazları belirledik. Bunları Türkiye'de üretmeyi ve yurt dışına ihraç etmeyi planlıyoruz." dedi.

Yerli tıbbi cihazlar ve uluslararası işbirlikleri

Hakkı Muammer Karakaş, stant alanında sergilenen cihazlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bugün TÜSEB sergi alanında yerli üst segment ultrason cihazımız yer alıyor. Bu cihaz dünyadaki emsallerinin oldukça ötesinde ve Türk mühendislerin büyük katkısıyla üretiliyor. Aynı zamanda ASELSAN tarafından üretilen ve TÜSEB'in geliştirilmesine büyük katkı sağladığı AED, defibrilatör ve kalp-akciğer makinesi gibi yerli ve milli ürünlerimiz var."

Sadece donanım değil, gömülü ve merkezde çalışan yazılım teknolojileri de geliştirdiklerini aktaran Karakaş, sergilenen yapay zekalı MR cihazının yazılımının TÜYZE tarafından gerçekleştirildiğini ve küresel üreticiler tarafından da kullanıldığını kaydetti.

Küresel ölçekteki hedeflerine de değinen Karakaş, "Temel hedefimiz sadece ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak değil. Asya'dan Afrika'ya ve Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada ürünlerimizi ihtiyaç duyan devletlerin hizmetine sunuyoruz. Tüberküloz taraması yapan otomatik bir cihaz geliştirmek üzereyiz. Bunu Sahra Altı Afrika'da kullanılmak üzere Dünya Sağlık Örgütüne kaydedeceğiz ve onlar tarafından dağıtımını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka günde 26 bin mamografi raporluyor

Sağlık alanında yapay zeka kullanımının giderek yaygınlaştığını vurgulayan Karakaş, hastanelerdeki operasyonel hızı artıran teknolojiler hakkında, "Bugün burada gösterdiğimiz yazılımlardan bir tanesi olan otomatik mamografi raporlama sistemi, günde 26 bin hastanın raporunu otomatik olarak yazıyor. Artık raporlama için hastalarımızın bekleme süreleri düşmüş durumda." değerlendirmesinde bulundu.