TÜSİAD Başkanı Turan'a Soruşturma - Son Dakika
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TÜSİAD Başkanı Turan'a Soruşturma

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, adil yargılamayı etkileme suçlamasıyla ifade veriyor.

19.02.2025 23:17
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere ilişkin, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından hakkında başlatılan soruşturmada ifade veriyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan ile Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmalarda yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandıkları iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Aras'ın Basın Suçları Soruşturma Bürosunda yaklaşık 3 saat süren ifade verme işlemi tamamlandı.

Aras'ın ardından Turan'ın ifadesinin alınmasına başlandı.

Savcılığın, iki şüphelinin de ifadeleri tamamlandıktan sonra haklarında değerlendirme yapması bekleniyor.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan'ın 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptığı konuşmada, bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığı tespit edilmişti.

Başsavcılık, Turan'ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek, hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

Geçen günlerde aynı suçlardan soruşturma başlatılan TÜSİAD YİK Başkanı Aras ile Turan'ın savcılıkta ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine talimat verilmişti.

Bunun üzerine Turan ile Aras, ifadelerinin alınması için İstanbul Adliyesine götürülmüştü.

Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Orhan Turan, istanbul, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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