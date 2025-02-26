Tusk: Avrupa Ukrayna Müzakerelerine Katılmalı - Son Dakika
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Tusk: Avrupa Ukrayna Müzakerelerine Katılmalı

Polonya Başbakanı Tusk, Avrupa'nın Ukrayna'daki barış müzakerelerine katılması gerektiğini vurguladı.

26.02.2025 12:56
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VARŞOVA, 26 Şubat (Xinhua) -- Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa'nın Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik barış müzakerelerine aktif katılımının şart olduğunu vurguladı.

Tusk, salı günü Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yaptığı görüşmenin ardından, "Önümüzdeki günlerde yapılması beklenen müzakerelerde Avrupa'nın da yer alması gerektiğinin farkındayız. Ukrayna da bunu bekliyor" dedi.

Costa ise 6 Mart'ta Ukrayna'ya verilen desteğin artırılması ve Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi konularına odaklanacak olağanüstü bir Avrupa Konseyi toplantısının planlandığını duyurdu.

Avrupa'nın sürece birlik içinde müdahale etmesi gerektiğini vurgulayan Costa, ABD ile Rusya arasındaki son görüşmenin Ukrayna'nın ve Avrupa'nın çıkarlarını göz ardı eden olası anlaşmalarla ilgili endişeleri artırdığını belirtti.

İki lider, Avrupa genelinde artan savunma harcamalarının önemini de ele aldı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Tusk: Avrupa Ukrayna Müzakerelerine Katılmalı - Son Dakika

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