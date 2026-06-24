Tut\'ta Dut Hasadı Başladı

Adıyaman'ın Tut ilçesinin en önemli gelir kaynağı olan coğrafi işaretli dut meyvesinde hasat başladı.

Yaklaşık 3 bin dekarlık alanda yetiştirilen dut ağaçlarının altına hasat dönemi nedeniyle fileler serildi.

Tut Kaymakamı Celal Güngör, Belediye Başkanı Ercan Öncebe, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, çiftçiler ve minik öğrenciler ilk hasada katıldı.

Hasat töreninde gazetecilere açıklamada bulunan Tut Kaymakamı Celal Güngör, "Hem kuru dut, hem yaş dut hem de pekmez üretimi çiftçilerimizin temel ekonomik faaliyetlerinden biridir. Bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İpekyolu Kalkınma Ajansımızın desteğiyle İpekyolu Dut İşleme Merkezi'ni inşallah ilçemize kazandıracağız. Yapımı tamamlandı, çok yakın bir zamanda açılışı yapılacak ve hizmete alınacak." dedi.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan ise "Adıyaman'ımız yaklaşık 3 bin 40 dekarlık bir üretim alanıyla yıllık 3 bin tonun üzerinde yaş dut rekoltesine sahip. Bu yıl inşallah, yağışlarında bol olmasıyla birlikte önemli rekolteler beklentisi içerisindeyiz. Bu yıl 3 bin tonun üzerinde yaş dut, 700 tonun üzerinde de kuru dut rekoltesi bekliyoruz." diye konuştu.

Hasat töreninin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Anadolu"da ki Dut İncisi Kadın Eliyle Değer Kazanıyor" projesi kapsamında yapılan İpekyolu Dut İşleme Merkezi gezildi.