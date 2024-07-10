Tutar Apartmanı davasında tutuklu baba ve oğlu tahliye edildi

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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Adana'da 63 kişinin öldüğü Tutar Apartmanı C Bloku'nun yıkılmasıyla ilgili tutuklanan Bekir Baloğlu (59) ve oğlu Osman Baloğlu (35), konutlarını terk etmemek üzere adli kontrolle tahliye edildi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremde Tutar Apartmanı'nın C Bloku yıkıldı, 63 kişi yaşamını yitirirken 12 kişi de yaralandı. Depremin ardından yurt dışına kaçan binanın teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Akkaya, Karadağ'da yakalanırken iadesi için girişimlere başlandı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Cüneyt Akkaya'nın yargılaması sürerken, yıkılan binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları iddia edilen Bekir Baloğlu ve oğlu Osman Baloğlu hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Binanın zemin katındaki dairede yaptırılan tadilatın binaya zarar verdiği gerekçesiyle 13 Haziran'da baba ve oğlu tutuklandı.

TAHLİYE EDİLDİLER

Avukatları, Bekir Baloğlu ve oğlu Osman Baloğlu'nun tutuklanmalarına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Adana 4. Sulh Ceza Hakimliği, Çukurova Üniversitesi bilirkişi raporunda şüpheli baba ve oğula açıkça kusur atfedilmediği, daha sonra dosyaya giren Karadeniz Teknik Üniversitesi raporunda da açıkça şüpheli baba ile oğlun binada kolon kesme ve esaslı bir şekilde tadilat yaptığına dair tespitin bulunmadığını ancak tadilat yapan kişiler hakkında genel bir değerlendirme yapıldığının belirtildiğini gerekçe göstererek Bekir Baloğlu ile oğlu Osman Baloğlu'nun yurt dışına çıkış yasağı ve konutlarını terk etmeme adli kontrol tedbirleri ile tahliyelerine karar verdi.