Tutuklanan Milas Belediye Başkanı Topuz'un yerine başkan vekili Yazar görevlendirildi - Son Dakika
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Tutuklanan Milas Belediye Başkanı Topuz'un yerine başkan vekili Yazar görevlendirildi

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Tutuklanan Milas Belediye Başkanı Topuz\'un yerine başkan vekili Yazar görevlendirildi
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Muğla Valiliği, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yerine Mehmet Murat Yazar'ı geçici başkan vekili olarak görevlendirdi. Milas Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini belirlemek üzere 3 Kasım'da toplanacak.

MUĞLA'nın Milas Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Fevzi Topuz'un yerine geçici olarak başkan vekili olarak Mehmet Murat Yazar görevlendirildi. Yeni başkan vekili seçilmesi için Belediye Meclisi'nin 3 Kasım'da toplanacağı belirtildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Milas Belediyesi'nde düzenlenen iş deneyim belgeleri ve ihale evrakına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda 20 Ekim'de Muğla, Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın, şirketler tarafından sunulan ihale evrakının sahte olduğu ve bu evrak üzerinden iş deneyim belgeleri düzenlendiği iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi. Yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterildiği öne sürülen işlerin, ihale bedellerinin toplamının 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 TL olduğu belirtildi. Kamu İhale Kurumu'ndan temin edilen bilgi ve belgelere göre, sahte olduğu iddia edilen başvuru evrakı ile alınan iş deneyim belgelerini kullanan 8 farklı şirketin kamu ihaleleri dahil 25 ihaleye katıldığı tespit edildi. İhalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 TL 18 kuruş olduğu kaydedildi. Ayrıca şirketlerin bu belgeler aracılığıyla doğrudan veya dolaylı 342 milyon 880 bin TL sermaye artırımına gittiği iddia edildi. Gözaltındaki 35 kişiden 15'i polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 20 şüpheli 23 Ekim'de adliyeye sevk edildi. Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu şüphelilerden 18'i tutuklandı, 2 kişiye de ev hapsi verildi. Tutuklanan Topuz, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tutuklanıp, görevinden an Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yerine geçici olarak başkan vekili olarak Mehmet Murat Yazar görevlendirildi. Muğla Valiliği resmi sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un, Muğla Sulh Ceza Hakimliğinin 23.10.2026 tarih ve 2026/246 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlık makamının 26.10.2026 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince Milas Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili sıfatı ile Mehmet Murat Yazar, Valiliğimizce Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Milas İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere Milas Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 03 Kasım 2026 Salı günü saat 14.00'de toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" denildi.

Kaynak: DHA
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