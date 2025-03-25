Tutuklanan Şişli Belediye Başkanı'ndan Çocuklara Mesaj

(ANKARA) - Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, çocukların kendisi için hazırladığı mektup ve resimleri paylaşarak, "Sevgili çocuklar, bizim sokaklarda mutluluğun ve özgürlüğün resmini yeniden çizeceğimiz günler de gelecek" dedi.

Tutuklanan Resul Emrah Şahan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklar, bizim sokaklarda mutluluğun ve özgürlüğün resmini yeniden çizeceğimiz günler de gelecek. Hem de sizinle birlikte çizeceğiz. Şişli'nin sokakları yine sizin neşeli seslerinizle, gülüşlerinizle yankılanacak. Sakın merak etmeyin. Önünde sonunda buluşacağız. Tüm mücadelemiz sizler için. Gözlerinizden öperim."