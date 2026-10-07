Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına Tunç Soyer'den cezaevinden yanıt: İzmir'in hikayesi böyle bitmez - Son Dakika
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Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına Tunç Soyer'den cezaevinden yanıt: İzmir'in hikayesi böyle bitmez

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Cemil Tugay\'ın AK Parti\'ye katılmasına Tunç Soyer\'den cezaevinden yanıt: İzmir\'in hikayesi böyle bitmez
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İzmir'deki kooperatif davası nedeniyle tutuklu bulunan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, halefi Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişini sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamayla eleştirdi. Hiçbir gerekçenin İzmirlinin iradesini yok saymaya sebep olamayacağını belirten Soyer, 15 aydır çocuklarının kendisine gururla baktığını söyledi.

Tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesine ilişkin, "İzmir emek, dayanışma, hoşgörü, mücadele demektir. İzmirli olmak, onurla, cesaretle bunlara sahip çıkmak için dik durmaktır. İzmir duruşu, işte bu kararlı iradeyle teslim olmamaktır. Başın öne eğilmesin güzel İzmir" açıklamasını yaptı.

CEZAEVİNDEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik kooperatif davasında tutuklu yargılanan ve İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal medya hesabından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, AK Parti'ye geçmesine ilişkin açıklama yapıldı. 

Tunç Soyer, şunları kaydetti:

"İzmir'in hikayesi böyle bitmez, Dayan güzel İzmir! Hiçbir bahane, hiçbir gerekçe, İzmirlinin iradesini yok saymanın sebebi olamaz. Yetki, kaynak, daha çok hizmet iddiaları da asla meşruiyet getirmez. Sihirli değnek hayalleri de kimseyi kandırmaz. Çünkü bir işi yapmanın bir, yapmamanın bin sebebi vardır. Başkanlar, o sebebe inandıkları için başkanlık yaparlar. O da her koşulda hizmettir. Depremlerde yıkılmamak, krizlerde geri basmamaktır başkanlık.

15 AYDIR ÇOCUKLARIM BANA GURURLA BAKIYOR

Elimden geleni yapmaya gayret ettiğimi bildikleri için 15 aydır çocuklarım bana gururla bakıyor. Bu gururun sırrının, haysiyet ve vicdan olduğunu biliyorum. Her şey geçiyor ama geriye, haysiyetli olup olmadığınız miras kalıyor. İzmir duruşu hepimize miras çünkü; İzmir Cumhuriyet'tir, Mustafa Kemal'dir, ilk kurşundur. İzmir, kurtuluşun ve kuruluşun şehridir. İzmir 'karşı yaka', 'al sancak', 'kadife kale'dir. İzmir yaşam sevinci, heyecanı, coşkusu, neşesidir. İzmir emek, dayanışma, hoşgörü, mücadele demektir. İzmirli olmak onurla, cesaretle bunlara sahip çıkmak için dik durmaktır. İzmir duruşu işte bu kararlı iradeyle teslim olmamaktır. Başın öne eğilmesin güzel İzmir. Yaşasın İzmir! Yaşasın İzmir duruşu. İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu - Koğuş B/63, Buca - Kırklar."

Kaynak: ANKA
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