Tutuklu İbb Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Gülten'in Eşi: "Dört Mevsim Geçti Sensiz, Kavuşacağız"

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.04.2026 09:55  Güncelleme: 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart operasyonlarında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İmar Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten'in eşi Pınar Çalışkan Gülten, "Sen benim ilkbaharımsın, yazımdaki cesaretim, sonbaharımdaki direncim, kışımdaki destekçimsin. Dört mevsim geçti sensiz. İlkbaharım, içimde tomurcuklanan her şeyin sebebi sensin. Kavuşacağız..." dedi.

İBB yönelik 19 Mart operasyonlarda tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İmar Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten'in eşi Pınar Çalışkan Gülten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1 sene oldu... İlkbahardı, ağaçlar çiçek açarken benim dalım kırıldı. Yazın güneşin alnıma düşen cesareti ile mucizemize kavuştuk, sıcaktan kaçacak gölge aramadım, seninle yandım. Sonbaharda rüzgar sert eserken, yapraklar düşerken içimdeki sabrı diri tuttum. Kışın, soğuk daha keskin, geceler daha uzunken ellerin, gözlerin, hayalin kurtarıcım oldu. Sen benim ilkbaharımsın, yazımdaki cesaretim, sonbaharımdaki direncim, kışımdaki destekçimsin. Dört mevsim geçti sensiz. İlkbaharım, içimde tomurcuklanan her şeyin sebebi sensin. Kavuşacağız..."

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 11:44:05. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.