Tutuklu Şişli Belediye Başkanı'ndan Bayram Mesajı - Son Dakika
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Tutuklu Şişli Belediye Başkanı'ndan Bayram Mesajı

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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, bayram dolayısıyla ziyaret edilen avukatı Hüseyin Ersöz aracılığıyla kamuoyuna mesaj gönderdi. Şahan, imza kampanyasının önemine vurgu yaparak umut dolu bir mesaj iletti.

31.03.2025 13:55  Güncelleme: 14:32
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Haber: Beril KALELİ-Kamera: Vedat BAYRAKTAR

(İSTANBUL) Avukat Hüseyin Ersöz, Silivri'de tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı bayram dolayısyla ziyaret etti. Şahan, bu ziyarette gönderdiği mesajda "Bizler çok iyiyiz, herkesin bunu öncelikle bilmesini istiyorum. Çok çalışıyor ve bu ülkenin gelecek günleri için sizlerden aldığımız güçle umut doluyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem Başkan için başlayan, imza kampanyası hepimiz için kritik ve çok önemli bir süreç. Bu ülkenin çocukları, gençleri hukuk ve adalet arayan tüm yurttaşları için bu imzalar. Çok az kaldı, aydınlığa çok az kaldı. Hepinize iyi bayramlar diliyorum."ifadelerini kullandı.

Şişli Belediye Meclisi üyesi avukat Hüseyin Ersöz, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Şahan'ı bayram dolayısıyla ziyaret etti. Ersöz, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bu biraz da bayram vesilesiyle yapılan bir görüşmeydi. Bu hem kendisinin kamuoyuna bir takım mesajlarını hem de aynı zamanda bizim de kendisine yönelik olarak bayram tebriklerimizi içeren bir mahiyete sahipti ama diğer taraftan tabii ki Sayın Emrah Şahan'la ilgili olarak hukuksal süreç üzerine de konuşma ve ayrıntılar konusunda da bilgi alışverişinde bulunma fırsatı bulduk.

"İtiraz süreciyle ilgili hazırlık içerisindeyiz"

Bu hafta içerisinde özellikle geçtiğimiz hafta verilen tutuklama kararına karşı itirazlarımızla ilgili olarak bir hazırlık içerisindeyiz. Bir itiraz dilekçesi bu noktada önümüzdeki hafta içerisinde sunacağız. Öncelikle onunla ilgili bilgiyi paylaşmak isterim. Diğer taraftan biz tabii müvekkilimizin gözaltı süreci içerisinde hem bu gözaltı sürecine yönelik olarak birtakım itirazlar gerçekleştirmiştik hem de yapılan arama ve el koyma işlemlerinin kanuna aykırı olduğuyla ilgili olarak da yine bir takım itirazlarımız vardı. Bunlarla ilgili olarak da birtakım cevaplar almıştık suç ceza hakimliklerinden. Bu konuyla ilgili olarak da itiraz sürecini işletiyoruz. Bu da bu hafta içerisinde yapılacak olan başvurulardan bir tanesidir. Diğer taraftan da özellikle soruşturmaya ilişkin olarak birçok bilginin kamuoyuyla paylaşılmış olması hem savcılık tarafından yapılan açıklamalar hem de kamuoyuna mal olmuş olan bazı bilgiler çerçevesinde, dosyanın içerisinde yer alan bilgilerin kamuoyunda çok geniş bir şekilde yer alması sebebiyle dosyadaki kısıtlama gizlilik kararıyla da ilgili olarak da yine bir başvurumuz olacak ve dosyanın içerisindeki delillerin de hem adli yargılanma hakkı hem de savunma hakkı çerçevesinde bizlerle paylaşılmasını bir kez daha talep edeceğiz."

Avukat Hüseyin Ersöz, hukuksal süreci özetledikten sonra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın içerden göndermiş olduğu bir notu da paylaştı. Notta, şu ifadeler yer aldı:

"22,5 milyonluk imza kampanyası hepimiz için kritik ve çok önemli bir süreç"

"Bizler çok iyiyiz, herkesin bunu öncelikle bilmesini istiyorum. Çok çalışıyor ve bu ülkenin gelecek günleri için sizlerden aldığımız güçle umut doluyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem Başkan için başlayan, 22,5 (27.7) milyonluk imza kampanyası hepimiz için kritik ve çok önemli bir süreç. Bu ülkenin çocukları, gençleri hukuk ve adalet arayan tüm yurttaşları için bu imzalar. Çok az kaldı, aydınlığa çok az kaldı. Hepinize iyi bayramlar diliyorum."

Kaynak: ANKA

Resul Emrah Şahan, İmza Kampanyası, Hüseyin Ersöz, Politika, 3-sayfa, Güncel, Emrah, Şişli, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tutuklu Şişli Belediye Başkanı'ndan Bayram Mesajı - Son Dakika

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