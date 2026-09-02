Tutuklu vekil danışmanının ifadeleri ortaya çıktı; suç kayıtlı kişilere para gönderdi - Son Dakika
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Tutuklu vekil danışmanının ifadeleri ortaya çıktı; suç kayıtlı kişilere para gönderdi

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Milletvekili Cemal Enginyurt'un tutuklanan danışmanı Cem Tekinoğlu'nun emniyet ve savcılık ifadeleri açıklandı. MASAK verilerine göre, Tekinoğlu'nun hesaplarından narkotik ve fuhuş suç kaydı bulunan kişilere toplam 172 bin 640 lira transfer edildiği belirlendi; Tekinoğlu ise suçlamaları kabul etmedi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında milletvekili Cemal Enginyurt'un tutuklanan danışmanı Cem Tekinoğlu'nun emniyet ve savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Fuhuşa teşvik veya aracılık' ile 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklanan milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu'nun, 31 Ağustos'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde, 1 Eylül'de ise Cumhuriyet savcısı huzurunda verdiği ifadeler ortaya çıktı. MASAK verilerine göre Tekinoğlu'nun kullandığı hesaplardan, haklarında narkotik suç kaydı bulunduğu belirtilen 26 kişiye 51 işlemde toplam 158 bin 540 lira, 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan şüpheli, müşteki veya tanık olarak kaydı bulunan 4 kişiye ise 5 işlemde toplam 14 bin 100 lira gönderildiği tespit edildi. Tekinoğlu, bazı transferleri borç ve yardım amaçlı yaptığını söylerken, bazı kişiler için "Şahsı ve neden para gönderdiğimi hatırlamıyorum" dedi.

'BURS', 'KURS', 'DİPLOMA' AÇIKLAMALI ÖDEMELER

Emniyet tutanağında, Tekinoğlu'nun 'burs', 'kurs ücreti', 'kitap ücreti', 'diploma ücreti', 'cilt bakım paket ücreti' ve benzeri açıklamalarla 39 kişinin hesabına 58 işlemde toplam 120 bin 820 lira gönderdiği, bazı işlemlerin gece saatlerinde gerçekleştirildiği belirtildi. Eğitim desteği açıklamasıyla para gönderilen bazı kişilerin üniversite kaydının bulunmadığı veya kayıtlarının silindiği tespit edildi. Tekinoğlu savcılıkta, "Bu kişilerin gerçekten üniversite okuyup okumadıklarını bilmiyorum ancak bana öğrenci olduğu için yardım istenmiştir. Ben de bu paraları göndermişimdir" dedi.

Gece saatlerinde yapılan transferler de sorulan Tekinoğlu, "Bana o saatte yardım talebi gelmiştir, ben de uyanık olduğum için o saatte göndermişimdir. Saatin özel bir sebebi yoktur" dedi.

ENGİNYURT İLE PARA HAREKETLERİ

Tekinoğlu, MASAK kayıtlarına göre Cemal Enginyurt tarafından kendisine 19 Kasım 2025 ve 15 Nisan 2026'da gönderilen 250 bin liraya ilişkin, "Danışmanı olduğum için yaptığım işlerine ilişkin bana gönderdiği paralardır" dedi. Tekinoğlu, 7 Ağustos 2026'da Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt'a gönderdiği 500 bin liraya ilişkin de "Çalıştığım vekilin oğlu olup borç para göndermişimdir" dedi.

17 KİŞİYE 12 MİLYON 497 BİN LİRA

Tekinoğlu, kullandığı hesaplardan 17 kişinin hesabına 42 işlemde gönderilen toplam 12 milyon 497 bin 29 lira ile ilgili de, bazı ödemelerin gayrimenkul alımı ve borç ilişkileriyle ilgili olduğunu söyledi. Emniyet ifade tutanağında, 2017-2026 yılları arasında Tekinoğlu'nun hesaplarına 5 bin 248 işlemde toplam 980 milyon 165 bin 128,5 lira para girişi, hesaplarından ise 2 bin 821 işlemde toplam 984 milyon 73 bin 461,5 lira para çıkışı tespit edildiği belirtildi. Tekinoğlu bu tutarlara itiraz ederek, "Toplam bedelleri 20 milyon etmeyeceğini düşünüyorum. Yani benim 984 milyonluk bir para transfer hacmimin olması mümkün değildir. Bir hesap hatası olduğunu kesin düşünüyorum" dedi.

'SUÇ KAYITLARINI BİLMİYORUM'

Tekinoğlu, milletvekili danışmanı olarak aylık ortalama gelirinin 110 bin lira olduğunu, başka gelir kaynağı bulunmadığını söyledi. Ankara'da 1 dairesi, İzmir'de kooperatif hissesi ve Tunceli'de 14 dönümlük tarlası bulunduğunu belirtti. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Tekinoğlu, yüksek tutarlı para hareketlerinde hesap hatası veya karışıklık olabileceğini savundu. Tekinoğlu, para gönderdiği kişilerin uyuşturucu veya fuhuş suçlarına ilişkin kayıtları bulunduğunu bilmediğini ve telefonunun şifresini vermek istemediğini de belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tutuklu vekil danışmanının ifadeleri ortaya çıktı; suç kayıtlı kişilere para gönderdi - Son Dakika

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