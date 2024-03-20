Tütün Endüstrisi Sosyal Medyada Kadınları Hedef Alıyor

Türk Toraks Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Altınok, tütün endüstrisinin sosyal medyadaki tanınmış kadın simalar üzerinden elektronik sigarayı özendirdiğini ifade ederek, "Sosyal medyadaki içerik üreticilerinin yüzde 85'inin kadınlardan oluşması ve çoğunluk yaş grubunun 25-34 yaş olması, özellikle genç kadınlar arasında yeni içicilerin oluşmasına ve çoğalmasına neden olabiliyor." dedi.
Altınok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tütün endüstrisinin dijital mecralar ve sosyal medyada farklı reklam taktikleriyle kadın nüfusu hedef aldığını vurguladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Türkiye Sağlık Araştırması-2022 sonuçlarına göre, Türkiye'de 15 yaş üstü kadınlardaki tütün ve tütün ürünleri kullanım sıklığının yüzde 15,5 olduğunu hatırlatan Altınok, bu oranın yüksekliğine dikkati çekti.
Prof. Dr. Altınok, "Bu araştırmada çok çarpıcı olan bir başka sonuç da 35-44 yaş grubundaki kadınlarda tütün kullanımının Cumhuriyet tarihinin en yüksek düzeylerine ulaştığını gösteriyor. Orta yaş grubundaki her 4 kadından 1'i sigara içiyor." ifadesini kullandı.
"Sigara içen kadınlar, özgür, başarılı, eğlenceli görüntülerle sunuluyor"
Bu kadınların büyük bölümünün eğitimli, çalışan grupta olduğunun altını çizen Altınok, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Erkekler arasında düşük eğitim düzeyine sahip, işçi ya da işsiz olanlar daha sıklıkla sigara içicisiyken, kadınlarda durum bunun tam tersi. Çünkü tütün endüstrisi, 100 yılı aşkın bir süredir, cinsiyete dayalı reklamcılık tekniklerini kullanarak; sigarayı geleneksel kadın rollerine isyan olarak konumlandıran, özgürleşmenin ve erkeklerle eşitliğin sembolü olarak tasvir eden reklam ve pazarlama taktikleri kullanmıştır.
Yıllar boyunca, sigara reklamlarındaki sigara içen kadınlar, özgür, başarılı, ince, zayıf, sofistike, çekici, eğlenceli, romantik kadın görüntüleriyle sunulmuş ve maalesef bu reklamlar, kadınlarda sigara içme sıklığının artmasına doğrudan etki etmiştir."
"Güçlü kadın karakterlerin sigara kullananlardan olması tesadüf değil"
Reklam imkanları giderek kısıtlanan tütün endüstrisinin son yıllarda dijital kanallar ve sanal ortamlara yöneldiğini aktaran Altınok, şöyle konuştu:
"Örneğin; dijital kanallardaki film ve dizilerde, özellikle güçlü kadın karakterlerin sigara ya da elektronik sigara kullananlardan olması tesadüf değil. Etkileyici sahnelerle sigara içen farklı kesimlerden kadın görselleri, bir zamanlar sigara reklamlarıyla elde edilen etkiyi yaratabiliyor. Görsel olarak maruz kaldıklarımızın, tütün kullanımını normalleştirmedeki rolü büyük. Bu nedenle tütün endüstrisinin sigara kullanımını özendirmeye yönelik kadınları odağına alan bu tip örtülü reklamlarının önüne geçilmesi gerekiyor.
Tütün endüstrisi sosyal medyada tanınmış kadın simalar üzerinden elektronik sigara kullanımını özendirmeye çalışıyor
Sosyal medyadaki içerik üreticilerinin yüzde 85'inin kadınlardan oluşması ve çoğunluk yaş grubunun 25-34 yaş olması, özellikle genç kadınlar arasında yeni içicilerin oluşmasına ve çoğalmasına neden olabilmektedir."
Aromalı nikotin ürünlerini en çok gençler ve kadınlar kullanıyor
Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Pınar Bostan, aromaları ve renkli tasarımlarıyla çekici hale getirilmeye çalışılan sigaralar ile elektronik sigaraların yarattığı sağlık risklerine işaret etti.
Bostan, "Araştırmalar, aromalı nikotin ürünlerinin en yaygın kullanımının, gençler ve kadınlar arasında olduğunu göstermektedir. Tütünün bilinen keskin aromasını yumuşatmak için endüstrinin keşfettiği mentol ve tatlandırıcılar, daha kolay bir içim sağlamakta ve risk alma davranışlarına yatkın genç kadınları kolaylıkla sigara içme davranışına çekebilmektedir." diye konuştu.
Tüm bu reklam ve pazarlama stratejilerinin kadınlarda sigara kullanımını artırdığını belirten Bostan, "Kadın sağlığını bozan en önemli etkenlerden biri tütün ürünleri kullanımı. Bu nedenle Türk Toraks Derneği olarak kadınların tütün endüstrisinin saldırgan pazarlama taktiklerinden korunması için kamu otoritelerinden, etkin ve acil önlem talep ediyoruz." dedi.
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