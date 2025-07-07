Tütün Kaçakçılığı ve Uyuşturucu Operasyonları

Muratlı ilçesinde bir iş yerinde 8 bin 530 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında şüphe üzerine B.Y'nin iş yerinde arama yaptı.
Yapılan kontrollerde 8 bin 530 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüphe üzerine N.S'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
Çerkezköy ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.
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