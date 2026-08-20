Tütün Zararlarına Seminer Düzenlendi
Eskişehir'de tütünün zararları hakkında seminer düzenlendi, sağlık etkileri anlatıldı.
Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce tütünün zararlarına yönelik seminer düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen seminer, iki farklı oturum halinde tamamlandı.
Seminerde katılımcılara tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve tütün kullanımının zararları hakkında bilgi verildi.
Kaynak: AA
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