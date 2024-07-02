Tuvalette bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti - Son Dakika
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Tuvalette bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti

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Edirne'de tuvaletin klozetinde bulduğu parayı eline poşet bağlayıp alan bir vatandaş, parayı zabıta gözetiminde sahibine teslim etti.

02.07.2024 11:16  Güncelleme: 11:20
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Tuvalette bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti

EDİRNE - Edirne'de tuvaletin klozetinde bulduğu parayı eline poşet bağlayıp alan bir vatandaş, parayı zabıta gözetiminde sahibine teslim etti.

Edirne Belediyesi'nde çalışan Emrah Özeren, tuvalete girdiğinde klozetin içinde bir miktar para gördü. Eline bağladığı poşetle parayı klozetten alan Özeren, parayı Zabıta Müdürlüğüne teslim etti. Zabıta ekipleri yaptıkları araştırmada paranın 84 yaşındaki bir vatandaşa ait olduğunu belirledi. Zabıta müdürlüğüne davet edilen vatandaşa, düşürdüğü parası belediye personeli tarafından verildi.

Parayı bulan Emrah Özeren, "Elime poşet giyerek paraları klozetin içinden aldım. Daha sonra sahibine teslim edilmek üzere Zabıta Müdürlüğüne getirdim" dedi.

Kaynak: İHA

Zabıta, Edirne, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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