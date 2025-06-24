Tuz Gölü İklim Değişikliğinden Kurudu - Son Dakika
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Tuz Gölü İklim Değişikliğinden Kurudu

24.06.2025 13:52
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Van'daki Tuz Gölü, aşırı sıcaklar ve yetersiz yağışlar nedeniyle tamamen kurudu.

İklim değişikliği Van'daki Tuz Gölü'nü kuruttu

Kuruyan Tuz Gölü'nden geriye beyaz arazi kaldı

VAN - Van'ın Saray ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve 371 hektar alana sahip olan Tuz Gölü, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve yetersiz yağışlar nedeniyle tamamen kurudu.

Her yıl birçok türden kuşa göç yolunda ev sahipliği yapan göl, suların çekilmesiyle birlikte çorak bir araziye dönüştü. Göl tabanında geniş beyaz tuz tabakaları oluşurken, daha önce gölde konaklayan kuşların da bu yıl bölgeyi terk ettiği gözlendi. Doğal güzelliğiyle bilinen Tuz Gölü, ilkbahar ve yaz aylarında hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biriydi. Ancak bu yıl kış yağışlarının yetersiz olması ve haziran ayındaki aşırı sıcaklıklar nedeniyle gölde beklenenden erken kuruma meydana geldi.

"Tuz Gölü erken kurudu"

İHA muhabirine konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'nın küresel iklim değişikliğinden olumsuz etkilendiğini belirtti. Önceki yıllarda temmuz ve ağustos aylarında kuruyan göllerin bu yıl daha erken kuruduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Aslan, "Yağışların iyi olması durumunda bu göller bazen sezon boyunca kurumazdı. Örneğin Akgöl, geçtiğimiz sezon yağışların yeterli olmasından dolayı kurumadı. Ancak bu sene Akgöl bir ay erken kurumuş oldu. Bunun yanında Saray ilçemizde bulunan Tuz Gölü de erken kurudu. Bunun erken kuruması bir felaket olduğu anlamına gelmez ama bu bölgeleri koruyamazsak veya yerleşim alanları açarsak kurumasa bile ekolojik dengesi bozulmuş olur" dedi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar da gölün bu yıl beklenenden önce kurumasının küresel iklim değişikliğinin etkilerinden kaynaklandığını kaydetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tuz Gölü İklim Değişikliğinden Kurudu - Son Dakika

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