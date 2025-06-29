Tuz Gölü'nde Flamingo Sayısı Azalıyor - Son Dakika
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Tuz Gölü'nde Flamingo Sayısı Azalıyor

Tuz Gölü\'nde Flamingo Sayısı Azalıyor
29.06.2025 11:22
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Kuraklık nedeniyle Tuz Gölü'ndeki flamingo sayısı 2 bine düştü, kuşlar başka bölgelere göç etti.

Her yıl binlerce flamingoya ev sahipliği yapan Tuz Gölü'nde, bu yıl kuraklık nedeniyle flamingo sayısı azaldı, kuşlar rotasını Türkiye'nin diğer sulak alanlarına çevirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Koruma, İzleme ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri Daire Başkanı Mustafa Uzun, AA muhabirine, Tuz Gölü'nün yapısı itibarıyla ekstrem tuz yoğunluğuna sahip olduğunu, bu nedenle de bölgede korunmaya muhtaç çok sayıda biyolojik çeşitlilik unsuru bulunduğunu belirtti.

Bu kapsamda Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü olarak alanda her yıl tür, habitat koruma ve izleme çalışması yaptıklarını ifade eden Uzun, Tuz Gölü'nün dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunduğunu hatırlattı.

Flamingoların popülasyonunun devamlılığı için Tuz Gölü'ndeki üreme kolonilerinin korunmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan Uzun, "Bu yıl ülkemizde ekstrem şartlar yaşıyoruz. Türkiye'nin en az yağış alan yerlerinden biri Tuz Gölü. Bölgede bu yıl sıcaklıklar ortalamanın üzerinde seyrediyor." dedi.

"Kitlesel ölüm kesinlikle yok"

Bölgede geçen sene 5 bin 600-6 bin civarı ergin flamingonun bulunduğunu aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"Bu sene akademisyenlerle alanda yaptığımız çalışmalarda flamingo sayısının 2 bin civarında olduğunu tespit ettik. Buna bağlı olarak da yavru sayısı geçtiğimiz seneye oranla azalmış durumda. Suyun ve yağışların az olması flamingo yavrularını etkiliyor. Ancak bu flamingoların Türkiye'de olmadığı anlamına gelmiyor. Flamingolar, içgüdüsel olarak suyun daha bol olduğu, yavrularını daha rahat yetiştirebileceği alanlar arasında geçiş yapıyor. İzmir, Balıkesir, Mersin bölgesine giden flamingolar bu alanlarda yavrularını büyütmeye devam ediyor.

Bazı basın yayın organlarında flamingoların 'kitlesel öldüğü' yönünde iddialar bulunuyor ancak kitlesel ölüm Tuz Gölü'nde kesinlikle yok. Akademisyenlerin yaptığı çalışmalara göre, göle gelen yetişkin flamingo sayısı 2 bin civarında. Alanı 10 gündür aralıksız geziyoruz, kitlesel bir ölüm kesinlikle söz konusu değil. Yavrular Tuz Gölü'nün farklı alanlarında kümelenmiş durumda. Bu alanlarda hem besleniyorlar hem de göç zamanına kadar fiziksel şartlarını iyileştiriyorlar."

"Flamingoların yaşam alanlarını canlı tutuyoruz"

Bakanlık olarak Tuz Gölü'nün ekosistem sağlığını korumak ve flamingo yavrularının yaşama şansını artırmak amacıyla, sadece suyun yetersiz olduğu dönemlerde müdahale etmekle kalmadıklarını belirten Uzun, bölgedeki sulak alanların sürdürülebilirliğini sağlamak için de uzun vadeli su yönetimi ve habitat koruma çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Uzun, ekosistemin canlı kalması için su kaynaklarının devamlılığının önemine işaret ederek, "Bu nedenle hem su takviyesi yapıyor hem de tankerlerle alanı besleyerek flamingoların yaşam alanlarını canlı tutuyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Tuz Gölü, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuz Gölü'nde Flamingo Sayısı Azalıyor - Son Dakika

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