Tüzgen 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

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Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tüzgen, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür Ülkede İlk Namaz" fotoğrafını oylayan Tüzgen, "Haber" kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST", "Spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Havada Asılı" fotoğraflarına oy verdi.

Tüzgen, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde oyunu Şebnem Coşkun'un "Buzun Altında, Suyun Üstünde", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli Gece" fotoğraflarından yana kullandı.

Oylar "umut"tan yana

Erkam Tüzgen, bu yıl umut veren fotoğraflardan yana oy verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Suriye'yi acılarıyla değil, özgürlüğe kavuşması ve o günkü mutlulukla hatırlamak isterim. Biz de Kurtuluş Savaşı'ndan bahsederken acıları değil, zaferimizi kutluyoruz. TEKNOFEST de Türkiye'nin geleceğe dair en büyük umutlarından. Bilim ve teknolojinin ilerlemesi de ümit verici. Günlük hayatta İstanbul'a dair fotoğraf seçtim çünkü şu anda dünyanın medeniyet anlamında merkezinin İstanbul olduğunu düşünüyorum. Bu güçlendiği takdirde umut ve refahın yayılacağını tahmin ediyorum. Spor kategorisinde gözlerim Yusuf Dikeç'i aradı ama göremedim ancak burada atletimizin engelin üzerinden atladıktan sonra poz vermesi etkileyici geldi. Bu başarıya giden bir yolun ilk adımı gibi. O sebeple hep umut veren fotoğrafları tercih ettim."