Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri Denetimlerine Devam Ediyor

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Tuzla Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, ilçe emniyeti ile birlikte denetimlerini sürdürüyor. Sahil bölgesindeki denetimlerde bazı işletmelere cezai işlemler uygulanırken, bazı işletmelerin dubalarına el konuldu. Market ve pazarlardaki denetimler de sıklaştırıldı.

21.08.2024 16:34  Güncelleme: 16:41
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(İSTANBUL)- Tuzla Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin ilçe emniyeti ile beraber yürüttüğü denetimler sürüyor. Sahil bölgesindeki denetimlerde bazı işletmelere ilçe trafik ekipleri tarafından cezai işlemler uygulanırken, bazı işletmelerin dubalarına zabıta ekiplerince el koyuldu.

Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri, market ve pazarlardaki denetimlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün talimatıyla denetimleri sıklaştıran ekipler, marketlerdeki ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını kontrol ediyor.

Pazarlarda denetimler sıklaştırıldı

İlçenin 17 mahallesinde kurulan semt pazarları, zabıta ekipleri tarafından her gün denetleniyor. Denetimlere ilişkin bilgi veren Zabıta Orhan Kaya, "Bugün Tuzla ilçemizin Şifa Mahallesi'ndeki pazarımızda kontrollerimizi yapıyoruz. İlçemizin tüm pazarlarında rutin bir şekilde fiyatları, pazar çizgileri ve açma kapama saatlerini kontrol ediyoruz. Vatandaşlardan gelen şikayetleri rutin olarak değerlendiriyoruz. Biz de yerinde ve zamanında çözüm üretmeye çalışıyoruz. Sürekli esnafla diyalog halindeyiz. Onların taleplerin değerlendiriyoruz" dedi.

Emniyet ve zabıta, birlikte sahaya çıktı

Önceki gün Belediye ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortak gerçekleştirilen denetimlerde, işgal alanları, vale hizmetleri ele alındı. Sahil bölgesindeki denetimlerde bazı işletmelere ilçe trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulanırken, bazı işletmelerin dubalarına da zabıta ekiplerince el konuldu.

Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fiyat kontrolünden halk sağlığına kadar alışverişlerinizi güvenle yapabilmeniz için zabıtalarımızın pazar denetimi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri Denetimlerine Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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