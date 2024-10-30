Tuzla\'da 3 Yeni Kreşin Temeli Cumhuriyet Bayramı\'nda Atıldı

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Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) Tuzla Belediyesi Yuvamız Tuzla projesi kapsamında ilçede yapılacak olan 3 yeni kreşin temellerini 29 Ekim'de Cumhuriyetin 101. yıl dönümünde düzenlenen törenle attı. Törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, " 'Şahsım' diyerek meseleyi kişiselleştiren kurumları ve kuralları çürüten bir anlayışa karşı mücadele etmenin en güçlü noktası, doğru çalışmalar ve doğru örnekler olacaktır" dedi.

Yuvamız Tuzla projesi kapsamında Tuzla'da yapılcak olan 3 kreşin temel atma töreni Cumhuriyetin 101. yıl dönümünün kutlandığı 29 Ekim'de gerçekleştirdi. Aydınlı Mahallesi, Evliya Çelebi Mahallesi ve Cami Mahallesi'nde hayata geçirilecek kreşler için yapılan törenle Tuzla'da ilk kez aynı anda 3 kreşin temeli atılmış oldu.

Temel atma törenine Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, il yöneticileri, milletvekilleri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu törende şöyle konuştu:

"Kurumları ve kuralları çürüten bir anlayışa karşı mücadele..."

"İyi bir kamu yöneticisinin sorumluluğu öncelikli olarak partisine değildir. Bu kapsamda Eren Ali Başkanımızın ve burada bizimle bulunan hem Sancaktepe Belediye Başkanımız hem Ataşehir Belediye Başkanımızın hem de diğer başkanlarımızın mutlak ve mutlak önceliği insan olmalı. Farklı bir döneme ihtiyacımız var. Farklı bir sürece ihtiyacımız var. Bu ülkeyi parti devletine dönüştürme arzusunda olanlar var. 'Şahsım' diyerek meseleyi kişiselleştiren kurumları ve kuralları çürüten bir anlayışa karşı mücadele etmenin en güçlü noktası, görev yaptığımız kamu alanında vereceğimiz doğru işler, doğru çalışmalar ve doğru örnekler olacaktır.

"Kreşlerimizin önemi benim için çok büyük"

Yereldeki arkadaşlarımızın bu hassasiyeti mutlaka taşımalarını istiyorum. Çok çalışma sorumlulukları var. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına adım attığımız bu Cumhuriyet Bayramı'yla birlikte yüzyılın hazırlayıcısı olduklarını yüzyılın güçlü adımlarını atan birer yönetici olduklarını unutmadan hareket etmeleri şarttır. Başkanımız Tuzla'dan örnek verdi; 'kreş sayısı sıfır' dedi. Sıfırları o kadar bol ki aslında hassas olmaları gereken anları ve alanları unutan o yöneticilik Türkiye'mizin belki de bugün düştüğü durumun özetidir. Ortak akla dayalı akıl ve bilimi içeren bir anlayışla hazırlanan bu kreşlerimizin önemi benim için çok büyük. İnanılmaz metro yatırımları yapıyoruz. Tuzla'ya doğru uzanacak olan metromuz da tam gaz çalışmaya devam ediyor. İşte bir kreş beni bir metro kadar mutlu ediyor. Kreşlerimizde o bebekleri gördüğüm zaman dünyanın en keyifli yöneticisi oluyorum. Bu yüzden böyle bir eğitim yuvalarının açılmasında bulunmak benim için gurur vesilesi. Sevgili Başkanımız üç tesise birden hayat veriyor. Biz de yanında oluyoruz."

"Cumhuriyet'imizin 101. yılında çocuklarımıza üç yeni kreş armağan ediyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl de törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet'imizin 101. yılında çocuklarımıza ve ailelerimize üç yeni kreş armağan ediyoruz. Bugün bizler için Cumhuriyete sahip çıkmak, Atatürk'ün izinden yürümek demek; durmadan ilerlemek, işimizi layığıyla yapmak demektir. Halkımızın ihtiyaçlarını görüyoruz. On yıllarca ihmal edilmiş, yapılmamış olanları yapıyoruz. Artık Tuzla'da ailelerimiz evlatlarını içleri huzur içinde belediyemize emanet edebilecek. Tuzla'nın güzel çocukları güzel yuvalarında kendini geliştirecek. Burada oyunlarını oynayacak, yeni arkadaşlarıyla kaynaşacaklar. Onları güven ve sevgi dolu kreşlerimizde ağırlayacağız. Komşusuyla her zaman iç içe çalışan, yediden yetmişe Tuzlalının taleplerini yerine getiren, Tuzla'yı ve Tuzlalıları güçlendiren yeni bir anlayış getirdik. Yapılacak çok iş var, hedeflerimiz çok büyük. Kuvvetimizi, kudretimizi ise sizlerin desteğinden ve sevgisinden alıyoruz."

Ayrıca, kreş müjdesini anne ve çocuklara X hesabından yaptığı açıklamayla da duyuran Bingöl şöyle dedi:

"Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde Tuzla'mızın çocuklarına umut olacak büyük bir adım attık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Aydınlı, Evliya Çelebi ve Cami Mahallelerimizde açılacak 3 yeni kreşimizin temel atma törenini gerçekleştirdik. Tuzla'nın en kıymetli hazinesi olan çocuklarımızın, güvenli, eğitici ve nitelikli bir ortamda yetişmelerini sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Bayramı'na anlam katan bu özel günde bizlerle olan tüm Tuzlalılara teşekkür ederiz."