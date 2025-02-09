Tuzla'da Bina Kolonlarından Gelen Sesler Üzerine Tahliye - Son Dakika
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Tuzla'da Bina Kolonlarından Gelen Sesler Üzerine Tahliye

Tuzla\'da Bina Kolonlarından Gelen Sesler Üzerine Tahliye

Tuzla'da, gece saatlerinde bina kolonlarından gelen sesler üzerine, 9 daire ve 2 iş yerinin bulunduğu apartman tahliye edildi. Ekipler, binanın yıkılma riski taşıdığını belirledi ve bina mühürlendi.

09.02.2025 12:15  Güncelleme: 12:22
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TUZLA'da 4 katlı binanın ikinci katındaki kolonlardan ses gelmesi üzerine bina sakinleri gece saatlerinde yetkililere ihbarda bulundu. Olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından tahliye edilen bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında İçmeler Mahallesi Özyaman Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre; 9 daire ve 2 iş yerinin bulunduğu apartmanın kolonlarından ses geldi. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları ilk incelemelerde binanın yıkılma riski taşıdığı tespit edildi. Apartman, ekipler tarafından tedbir amaçlı tahliye edilirken yol trafiğe kapatılarak çevrede güvenlik önlemi alındı. Tahliye edilen vatandaşlar geceyi geçirmek akrabalarında ve komşularında geçirdi.

BİNA MÜHÜRLENDİ

Gece saatlerinde ekiplerin detaylı incelemesinin ardından bina mühürlendi. Binanın dış cephesinde çatlaklar ve sıva çatlaklarının olduğu görüldü. 1999 Marmara depreminden önce yapıldığı öğrenilen binanın yıkılıp yıkılmayacağı ekiplerin karot incelemesinin ardından netlik kazanacak.

'EŞYALARINIZI ALMANIZ SAKINCALI DEDİLER'

Binada oturan Selim Duymuş, "Akşam binayı tamamen boşalttık. Tedbir amaçlı mühürlendi. Gece oğlumda kaldık. Diğer bina sakinleri de akrabalarında kaldı. Bekliyoruz kesin birşey yok. Akşam belediye başkanı da geldi. Genel bir kontrol edilecek. Bina 90'lı yıllarda 1999 Marmara depreminden önce yapıldı. Deprem geçirdik; ben de depremde binada oturuyordum. İkinci katta oturanların söylemesine göre 3-4 fayans kırılmış. 'Bir çatırtı duyduk' dediler. Ondan dolayı tüm komşulara haber verildi. Biz de boşalttık geldiler baktılar inceleme yaptılar önemli birley görmediler. 'Sizi bu şartlarda içeri sokamayız Kimse bu riski alamaz' dediler. Eşyalarınızı almanız sakıncalı dediler" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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