Tuzla'da Engelsiz Fikirler Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Tuzla'da Engelsiz Fikirler Çalıştayı Düzenlendi

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Tuzla Belediyesi, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Okan Üniversitesi iş birliğiyle 'Engelsiz Fikirler Çalıştayı' gerçekleştirildi. Etkinlikte engelli bireylerin yaşam alanlarının iyileştirilmesi için çözüm önerileri tartışıldı.

15.05.2025 10:00  Güncelleme: 10:34
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(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Okan Üniversitesi iş birliğiyle, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla "Engelsiz Fikirler Çalıştayı" düzenlendi.

Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Engelsiz Fikirler Çalıştayı'na, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Sinem Gülenç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, üniversitelerin öğretim üyeleri ve çok sayıda katılımcı katıldı.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, engelli bireylerin yaşamın her alanında daha iyi bir şekilde var olabilmeleri için birlikte çözüm üretme amacı vurgulandı.

Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Sinem Gülenç, belediye olarak engelsiz bir şehir hedefiyle birçok alanda proje yürüttüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Biz eksik kalan bu alanları birlikte tamamlamak için buradayız"

"Bugün burada yalnızca bir çalıştayı değil, bir değişim sürecini başlatıyoruz. Çünkü bir çocuk oyun parkına gidemediğinde, bir genç sosyal yaşama katılamadığında, bir anne çocuğuyla sağlık hizmetine ulaşmakta zorluk çektiğinde o şehir tamamlanmamıştır. Biz eksik kalan bu alanları birlikte tamamlamak için buradayız. Engelsiz Fikirler Çalıştayı da bu anlayışımızın somut adımlarından biri. Bugün burada eğitim, istihdam, aile desteği, sağlık ve farkındalık gibi hayati konuları konuşuyoruz. Bu çalıştaydan çıkan fikirler Tuzla'da yeni projelere yön verecek ve özel gereksinimli komşularımızın yalnızca ihtiyaçlarını değil potansiyellerini de ortaya çıkaracak."

Gülenç, Tuzla Belediyesi olarak hayata geçirdikleri Engelsiz Yaşam Merkezi'nden de bahsederek, "Merkezimizde spordan el sanatlarına kadar pek çok alanda eğitimler sunuyoruz. Özel günleri birlikte kutluyor, yaşamın her anına ortak oluyoruz. Ancak bizim hedefimiz bunun da ötesine geçmek. Hizmetleri sadece sunmak değil, bu hizmetleri ihtiyaç sahipleriyle birlikte şekillendirmek istiyoruz" diye konuştu.

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır ise engelliliğe yalnızca fiziksel bir durum olarak bakılmaması gerektiğini vurguladı. Çangır, "Engeller sadece kaldırımlarda ya da bina girişlerinde değil, en çok da toplumun bakış açısında, empati yetersizliğinde ve farkındalık eksikliğinde karşımıza çıkıyor. Biz bu çalıştayla, görünmeyen engelleri ortadan kaldırmak için bir zihniyet dönüşümünü hedefliyoruz" dedi.

İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Eripek, "Çalıştayda özel eğitim ve yetersizliği olan bireylerle ilgili belirli konu başlıkları etrafında masa çalışmaları yürütülüyor. Her masa, sahada deneyimi olan çok değerli uzmanlarla dolu. Gün boyunca önce mevcut durumu analiz edeceğiz, ardından çözüm önerilerimizi ortaya koyacağız. Aslında sorunu da çözümü de az çok biliyoruz; fakat bu tür toplantılar, il ve ilçe düzeyinde bizleri yeniden motive ediyor, birlik ve koordinasyon için zemin hazırlıyor" diye konuştu.

İstanbul Okan Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emine Atıcı, "Üniversitelerin bu tür çalıştaylarda yer alması ve belediyenin böyle bir etkinliğe öncülük etmesi son derece kıymetli. Engelli bireyler için daha iyi imkanlar sunmak istiyorsak, hep birlikte hareket etmeli ve ortak akıl geliştirmeliyiz. Tuzla Belediyesi'nin bu alanda pek çok çalışması olmasına rağmen hala kendini geliştirme çabasında olması da ayrıca takdire şayan. Biz de bu sürecin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduk" ifadelerini kullandı.

İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Eripek ise "Yetersizliği Olan Bireylerin Eğitiminde Aile Katılımının Önemi" başlıklı bir sunum yaptı. Ayrıca, İBB Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden Emre İpekli kurumun yürüttüğü hizmetlere ilişkin bilgi verirken, Özel Eğitim Öğretmeni Sena Kunduzcu da "Destekle Büyüyen Umut: Aile, Çocuk ve RAM Üzerine Bir Yolculuk" başlıklı sunumuyla sahadaki deneyimlerini paylaştı.

Çalıştayda altı ayrı tematik masada eğitimden istihdama, sosyal desteklerden kentsel erişilebilirliğe kadar birçok başlıkta çözüm önerileri üretildi. Katılımcılar, bu alanlarda fikir alışverişinde bulunarak daha kapsayıcı ve erişilebilir bir toplum hedefi doğrultusunda önemli katkılar sundu.

Etkinlik, "Engelsiz bir hayat, ortak bir aklın eseridir" sözüyle son buldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tuzla'da Engelsiz Fikirler Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

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