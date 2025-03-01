Tuzla'da İçmeler Spor Parkı Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Tuzla'da İçmeler Spor Parkı Hizmete Açıldı

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Tuzla Belediyesi, İçmeler Spor Parkı'nı 15 bin 800 metrekarelik alanda açarak, ilçeyi daha yeşil ve modern bir hale getirmeyi hedefliyor. Park, spor alanları ve sosyal donatılarla donatılarak, Tuzlalılara sağlıklı yaşam alanları sunuyor.

01.03.2025 09:23  Güncelleme: 09:28
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Tuzla'da İçmeler Spor Parkı hizmete açıldı

Tuzla'ya bir yeşil alan daha: İçmeler Spor Parkı açıldı

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi, ilçeyi daha yeşil ve modern bir hale getirme hedefiyle başlattığı projelere bir yenisini daha ekleyerek, İçmeler Spor Parkı'nı hizmete açtı. 15 bin 800 metrekarelik alana sahip olan park, yürüyüş ve bisiklet parkurları, spor alanları, halı saha, Kadın Girişimcilik Merkezi ve bebek bakım odası gibi önemli alanlarla donatıldı.

Açılış programına Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, eşi Ayşegül Bingöl, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sanat atölyeleri, çocuk aktiviteleri ve zumba gibi sürpriz etkinlikler de programda yer aldı. Başkan Eren Ali Bingöl açılışta yaptığı konuşmada, "Bizler kamusal alanların bir hak olduğunu biliyoruz. Siz sevgili komşularımızı yeşil bir Tuzla'da yaşatmanın da vazifemiz olduğunun farkındayız. İşte bu nedenle sporun, doğanın ve sosyal yaşamın iç içe olduğu İçmeler Spor Parkı'nı sizlerle buluşturuyoruz" dedi.

172 ağaç ve 2 bin 772 çalı dikildi

Başkan Bingöl, parkın, her yaştan Tuzlalı için sağlıklı yaşam alanları sunduğunu ve doğaya verdikleri önemin bir göstergesi olarak parkı yeşillendirdiklerini söyledi. İçmeler Spor Parkı'nda 172 ağaç ve 2 bin 772 çalı dikilerek, 9 bin metrekarelik yeşil alan ve 5 bin metrekarelik sert zemin düzenlemesiyle doğayla iç içe kalınabilecek bir alan oluşturulduğunu belirtti.

"Bu park Tuzla'ya değer katacak"

Tuzla'nın meydanlarıyla, parklarıyla ve yeşil alanlarıyla, içinde yaşayan herkesin mutlu olduğu örnek bir şehir olacağını vurgulayan Başkan Bingöl, "Bunu başarmak için hep birlikte çalışacağız. Bu park, Tuzla'ya değer katacak önemli bir adım. Tuzla'ya ve sizlere hizmet etmenin en güzel yanı; ortaklaşmak, paylaşmak, 'ben değil, biz yaptık' diyebilmek. Tüm amacımız ise Tuzla'nın her köşesinden yükselen çocukların kahkahalarını duymak, gençlerin umutlarına ortak olmak, ailelerimizin yükünü almak ve tüm Tuzla ailesinin her bireyini mutlu etmek. Bu nedenle, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Tuzla'mıza değer katacak projelere devam edeceğiz. Umudu büyütecek, mutluluklarımızı çoğaltacağız" diyerek, projelere devam edeceklerini ifade etti.

Açılışın ardından basına açıklamada bulunan Başkan Bingöl, "Burada, daha öncesinde askeri alandan, konut imarına dönen bölgelerden arta kalan alanda, biz göreve geldiğimizde bir park alanı çalışması başlamıştı. Biz de bunu hızlıca bitirdik. Şu an bulunduğumuz alan da kadın girişimcilik merkezi yaptığımız bir alan. İçmeler Mahallemiz ekonomik olarak orta düzey bir mahallemiz. Kadınların girişim yapmasını cesaretlendirici ve birçok adımın atılacağı bir alanın içerisindeyiz. Bu alanda birçok etkinlik ve eğitimler düzenlenecek. Alanın tamamı yaklaşık 15 bin metrekare. 5 bini beton zemin. Çardak alanlarımız, açık fitness alanlarımız, futbol ve basket sahalarımız var. Diğer alanlarda da 200'e yakın ağaç diktik ve yeşillendirme işlemini gerçekleştirdik. Bisiklet yolu projede yoktu, bisiklet yolunu ekledik. Yürüyüş parkuru ile beraber İçmeler Mahallesi ve Tuzla'daki tüm vatandaşlarımız için çok kullanışlı yeni bir yeşil alan kazandırmış olduk" dedi.

İçmeler Spor Parkı, 15 bin 800 metrekarelik bir alanda, 10 bin 572 metrekarelik yeşil alanıyla dikkat çekiyor. Parkta, yürüyüş ve bisiklet parkurları, çok amaçlı saha ve halı saha gibi spor olanakları sunulurken, çocuklar için üç takım oyun grubu, macera parkuru ve fitness aletleri de yer alıyor. Ayrıca, 172 ağaç ve 2 bin 772 çalı dikilerek doğa ile iç içe bir ortam oluşturuldu. 60 adet kent mobilyası, bebek bakım odası, kadın girişimcilik merkezi ve tuvaletler gibi sosyal donatılarla herkesin ihtiyaçları düşünüldü. Doğal peyzajla yaklaşık 10 bin metrekarelik yeşil alan ve 5 bin metrekarelik sert zemin düzenlemesi ile park hem doğa hem de sağlıklı yaşam sevenler için ideal bir alan sunuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tuzla'da İçmeler Spor Parkı Hizmete Açıldı - Son Dakika

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