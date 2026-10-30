Tuzla\'da iş yeri hekimini boğazından bıçaklayan eski çalışana 14-21 yıl hapis istendi

TUZLA'da iş yeri hekimi Bilgi A.'yı bıçakla ağır yaralayan eski çalışan Sercan A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli hakkında 'Kadın sağlık çalışanına karşı yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay, 7 Eylül'de saat 09.00 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Aynı zamanda iş yerinin ortaklarından biri olan iş yeri hekimi Bilgi A., eski çalışanı Sercan A. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianameye göre, sabah saatlerinde ofise girerek çalışma arkadaşlarıyla selamlaşan Bilgi A., arkasından gelen Sercan A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Bilgi A.'nın saldırganın sol elini tutmaya çalıştığı sırada Sercan A., sağ elindeki bıçakla doktorun boğazını kesti. İfadesinde saldırganın kendisine 'Benim hayatımı mahvettin' dediğini belirten Bilgi A., daha sonra kendisini yaralayan kişinin eski çalışanı Sercan A. olduğunu anladığını söyledi. Sercan A. ile birlikte çalıştıkları dönemde aralarında herhangi bir sorun veya husumet bulunmadığını belirten Bilgi A., şüpheliden şikayetçi oldu.

'ESKİ İŞ YERİNE BIÇAKLA GİTTİ'

Polis merkezinde ve savcılıkta verdiği ifadede, olayın yaşandığı iş yerinde daha önce iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak çalıştığını belirten Sercan A., 2017 yılından bu yana atipik psikoz hastalığının bulunduğunu ve son bir aydır düzenli kullandığı ilaçları almayı bıraktığını söyledi. Yaklaşık 2-3 yıl önce Bilgi A.'nın kendisini taciz ettiğini öne süren Sercan A., olay günü bu durumu hatırlaması üzerine eski iş yerine gittiğini anlattı. Yanına kendisini korumak amacıyla bıçak aldığını belirten Sercan A., Bilgi A.'nın bulunduğu odaya girdiğinde gözünün karardığını ve sonrasını hatırlamadığını ifade etti.

'KAFASINDA KURDUKLARINI GERÇEK GİBİ YAŞIYORDU'

Şüphelinin babası Hüseyin A. ise oğluna 6-7 yıl önce psikoz tanısı konulduğunu, yaklaşık 1,5 yıldır Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatışı yapılmadan tedavi gördüğünü söyledi. Oğlunun 2024-2025 yıllarında Bilgi A.'nın yanında çalıştığını ve kendi isteğiyle işten ayrıldığını belirten baba, oğlunun yaklaşık bir yıldır tedaviyi reddettiğini ve son zamanlarda ilaçlarını da kullanmadığını ifade etti. Hüseyin A., oğlunun kafasında kurduğu olayları gerçekmiş gibi yaşadığını anlattı.

'ÖLDÜRME KASTIYLA HAREKET ETTİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ'

İddianamede, Bilgi A.'nın ifadesi, şüphelinin savunması, görüntü izleme tutanağı, kriminal uzmanlık raporu ve Adli Tıp raporunun birlikte değerlendirildiği belirtildi. Şüphelinin kullandığı bıçağın niteliği, saldırının şiddeti ve yaranın boyun bölgesinde bulunması dikkate alınarak Bilgi A.'yı öldürme kastıyla hareket ettiği ve eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı değerlendirildi. İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nün 6 Ekim 2026 tarihli uzmanlık raporunda da Bilgi A.'nın yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olmadığı ve yaşamını tehlikeye soktuğu tespit edildi. İddianamede, şüphelinin akıl hastalığı bulunduğuna ilişkin iddialar nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli ölçüde azalıp azalmadığının belirlenmesi için sağlık raporu alınmasının mahkemece değerlendirilmesi istendi.

21 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, Sercan A. hakkında 'Kadın sağlık çalışanına karşı yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi.