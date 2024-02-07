Tuzla'da Sahte Polis Operasyonu: Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tuzla'da Sahte Polis Operasyonu: Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Tuzla\'da Sahte Polis Operasyonu: Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Tuzla'da yapılan bir uygulamada durdurulan araçta sahte polis kimliği, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi. Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

07.02.2024 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Murat SOLAK/İSTANBUL, TUZLA'da polis ekipleri, uygulama yaptıkları noktada şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta sahte polis kimliği, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi. Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücü Y.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuzla'da, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri 5 Ocak Pazartesi günü uygulama yaptıkları noktada şüpheli gördükleri bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü Y.Ç.'nin ehliyeti olmadığı belirlenirken, araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek, 363 gram narkotik madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu, 47 bin 750 lira, 400 Euro, 385 Dolar ve sahte polis kimlik kartı ele geçirildi. Araç sürücüsüne 12 bin 977 lira para cezası uygulandı. Gözaltına alınan Y. Ç., Tuzla Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis merkezindeki ifadesinin ardından Y.Ç. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Tuzla, Güvenlik, Uyuşturucu, Trafik, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da Sahte Polis Operasyonu: Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 00:43:27. #1.13#
SON DAKİKA: Tuzla'da Sahte Polis Operasyonu: Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement