Tuzla'da şantiye alanında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı.
Alınan bilgiye göre, Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki inşaat alanında kanal çalışması yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) bağlı taşeron firmanın 2 çalışanı göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tuzla'da şantiye alanında göçük: 2 işçi mahsur kaldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?