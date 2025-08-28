Tuzla'da Trafik Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tuzla'da Trafik Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Tuzla\'da Trafik Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti
28.08.2025 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla'da bir araçta baygın bulunan A.A. ve S.A. hastaneye kaldırıldıklarında yaşamını yitirdi.

Tuzla'da bir araçta baygın halde bulunan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Tepeören Mahallesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde, dün akşam saatlerinde trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi gönderildi. Ekibin yaptığı incelemede, bariyere sürterek durduğu ve başka yerinde hasar olmadığı tespit edilen araçta 2 kişi bilinci kapalı halde bulundu.

ARAÇTAN YEŞİL REÇETİ İLAÇ ÇIKTI

Kimlikleri belirlenen bu kişilerden sürücü A.A. (27) ile yanındaki S.A. (26) götürüldükleri hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri araçta yaptıkları kontrolde, yeşil reçete ile satıldığı anlaşılan bir kutu ilaç buldu. Kaza ve ölüm nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, trafik, Tuzla, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da Trafik Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler
Edirne’deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış Edirne'deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış
Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti
Plaj keyfi ’sigara dumanı’ ile kabusa döndü, üst üste dövüşüp kolunu ısırdı Plaj keyfi 'sigara dumanı' ile kabusa döndü, üst üste dövüşüp kolunu ısırdı
Müteahhit kendisini ihbar etti, koca bina dakikalar içinde yıkıldı Müteahhit kendisini ihbar etti, koca bina dakikalar içinde yıkıldı
Türkiye’nin en eski sokağı Tam 10 bin yıllık Türkiye'nin en eski sokağı! Tam 10 bin yıllık

13:26
MHRS’de yeni dönem başlıyor Üniversite hastaneleri de dahil edildi
MHRS'de yeni dönem başlıyor! Üniversite hastaneleri de dahil edildi
13:01
Baba ve 11 yaşındaki oğluna kurşun yağdıran caniden ilk ifade Karakolda döküldü
Baba ve 11 yaşındaki oğluna kurşun yağdıran caniden ilk ifade! Karakolda döküldü
12:25
Trabzon uçağında iki erkeğin öpüştüğü iddiası ortalığı karıştırdı, bir yolcu inmek istedi
Trabzon uçağında iki erkeğin öpüştüğü iddiası ortalığı karıştırdı, bir yolcu inmek istedi
12:05
Tünel kazan teröristler şimdi yandı Türkiye’den Suriye hükümetine “Desteğe hazırız“ mesajı
Tünel kazan teröristler şimdi yandı! Türkiye'den Suriye hükümetine "Desteğe hazırız" mesajı
11:55
Mourinho’nun Ali Koç’un elini sıkmadığı anlar
Mourinho'nun Ali Koç'un elini sıkmadığı anlar
11:44
Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırdık
Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırdık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2025 13:49:23. #7.13#
SON DAKİKA: Tuzla'da Trafik Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.