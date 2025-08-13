Tuzluca'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Tuzluca'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

13.08.2025 13:40
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde M.B, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İlçe merkezinden aracıyla Küçükova köyüne giden M.B, dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, M.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılan M.B'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Tuzluca, Güncel, Son Dakika

Tuzluca'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tuzluca'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
