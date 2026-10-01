TZOB eylülde üretici-market fiyat farkını en fazla limonda yüzde 633,4 olarak açıkladı - Son Dakika
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TZOB eylülde üretici-market fiyat farkını en fazla limonda yüzde 633,4 olarak açıkladı

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TZOB eylülde üretici-market fiyat farkını en fazla limonda yüzde 633,4 olarak açıkladı
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Eylül ayına ilişkin TZOB raporunda, üretici-market fiyat farkı yüzde 633,4 ile zirveyi limonun aldığı belirtildi. Üreticide 7 lira olan limon markette 51 lira 34 kuruşa satılırken, fark sıralamasında limonu kuru incir ve havuç izledi.

(ANKARA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) eylülde üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla limonda görüldüğünü, üreticide 7 lira olan limon markette 51 lira 34 kuruşa satıldığını bildirdi.

TZOB, eylül ayında üretici market fiyatlarındaki farklılıklarla, girdi maliyetlerinde yaşanan değişimlere ilişkin hazırlanan raporu yayımladı.

Raporda üylül ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının yüzde 633,4 ile en fazla limonda görüldüğü belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Limondaki fiyat farkını yüzde 339,1 ile kuru incir, yüzde 337,8 ile havuç, yüzde 237,9 ile elma, yüzde 228,3 ile maydanoz takip etti. Limon 7,3 kat, kuru incir ve havuç 4,4 kat, elma 3,4 kat, maydanoz ise 3,3 kat fazlaya satıldı.

Üreticide 7 lira olan limon markette 51 lira 34 kuruşa, 130 lira olan kuru incir 570 lira 77 kuruşa, 11 lira olan havuç 48 lira 16 kuruşa, 21 lira 66 kuruş olan elma 73 lira 20 kuruşa, 7 lira 66 kuruş olan maydanoz 25 lira 14 kuruşa satıldı.

Eylül ayında fiyatı en fazla artan ürün markette patlıcan, üreticide kuru fasulye olurken, fiyatı en fazla düşen ürün markette limon, üreticide ise kuru incir oldu."

MARKET FİYATLARI

Raporda geçen ay markette 36 ürünün 25'inde fiyat artışı, 11'inde ise fiyat azalışı görüldüğü, markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 26 ile patlıcan olduğu aktarıldı ve şunlar kaydedildi:

"Patlıcandaki fiyat artışını yüzde 21,1 ile kırmızı mercimek, yüzde 18,5 ile sivri biber, yüzde 16,4 ile yeşil mercimek ve Antep fıstığı takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 39,5 ile limon oldu. Limondaki fiyat düşüşünü yüzde 33,4 ile yeşil soğan, yüzde 21 ile kuru soğan, yüzde 18,3 ile elma ve yüzde 14,3 ile mısırözü yağı izledi.

ÜRETİCİ FİYATLARI

Eylül ayında üreticide 28 ürünün 16'sında fiyat artışı olurken 11'inde fiyat düşüşü görüldü, 1 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 48 ile kuru incirde görüldü. Kuru incirdeki fiyat düşüşünü yüzde 30 ile limon, yüzde 20,7 ile patates, yüzde 14,1 ile kuru soğan ve yüzde 13,6 ile kuru üzüm izledi.

Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 62,5 ile kuru fasulyede görüldü. Kuru fasulyedeki fiyat artışını yüzde 23,3 ile patlıcan, yüzde 15,5 ile elma, yüzde 13,1 ile kabak ve yüzde 12,1 ile yeşil mercimek izledi."

ÜRETİCİ FİYAT DEĞİŞİMİNİN NEDENLERİ

Raporda, kuru incirde TARİŞ'in alım fiyatını henüz açıklamamış olmasının, piyasada fiyatların geçen sezonun altında oluşmasına neden olduğu ve üretici fiyatlarının 130 lira seviyelerine kadar gerilediği belirtildi.

Üreticilerin, piyasadaki fiyat düşüşünün önlenmesi ve istikrarın sağlanması amacıyla TMO'nun alım fiyatını açıklayarak piyasaya müdahil olmasını beklediğine yer verilen açıklamada şu değerlendirmelerde bulunuldu.

"Limon da hasat döneminin halen devam etmesi ile birlikte depolarda geçen yıldan kalan ürünlerinde piyasaya arz edilmesi, arzın artmasına ve buna bağlı olarak fiyatların gerilemesine neden oldu. Patates ve kuru soğanda hasadın devam etmesiyle birlikte piyasaya ürün arzının artması, fiyatların düşmesine neden oldu. Patlıcan ve kabakta olumsuz hava koşulları ve tarladan seraya geçiş döneminde olunması nedeniyle arz azaldı ve fiyatlar yükseldi. Kuru fasulye ve elmada hasadın yeni başlamasıyla birlikte üretici fiyatlarında artış yaşandı.

GİRDİ FİYATLARINDA YAŞANAN DEĞİŞİMLER

Ziraat Odalarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız fiyat verilerine göre eylül ayında, ağustos ayına göre DAP gübresi yüzde 9,9, ÜRE gübresi yüzde 6,7, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 6,6, amonyum nitrat gübresi yüzde 6,3, amonyum sülfat gübresi yüzde 1,4 oranında artış gösterdi. Geçen yılın eylül ayına göre son bir yılda amonyum nitrat gübresi yüzde 69,2, amonyum sülfat gübresi yüzde 55,6, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 38,6, DAP gübresi yüzde 35,9, ÜRE gübresi yüzde 13,7 oranında arttı. Eylül ayında ağustos ayına göre süt yemi yüzde 4,4, besi yemi yüzde 4,2, son bir yılda besi yemi ve süt yemi yüzde 31,8 oranında arttı.

Elektrik fiyatları yıllık olarak yüzde 25,1 oranında artarken tarım ilacı fiyatları yüzde 27,7 oranında arttı. Eylül ayında mazot fiyatı aylık olarak yüzde 12,8 oranında, yıllık yüzde 70,7 oranında arttı."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: TZOB eylülde üretici-market fiyat farkını en fazla limonda yüzde 633,4 olarak açıkladı - Son Dakika
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