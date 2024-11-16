UAEA Başkanı İran'ın Nükleer Tesislerini Ziyaret Etti

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TAHRAN, 16 Kasım (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın Natanz ve Fordo'daki nükleer tesislerini ilk kez ziyaret etti.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre cuma günkü ziyaretin Grossi'ye UAEA Başkan Yardımcısı ve UAEA Güvenceler Departmanı Başkanı Massimo Aparo, İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) Sözcüsü Behruz Kemalvendi ve İran Hukuki ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi eşlik etti.

Grossi, perşembe günü İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada iki tesise yönelik planlı ziyaretinin, İran seyahatinin önemli bölümünü teşkil ettiğini belirterek, ziyaretin "İran'ın nükleer programının gelişimine yönelik tam bir fikir edinmesine yardımcı olacağını" kaydetmişti.

Grossi, perşembe günü ülkenin nükleer faaliyetleriyle ilgili İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İAEK Başkanı Muhammed İslami ile de görüştü.

Grossi'nin İran ziyareti, Tahran ile UAEA arasında çözüme kavuşturulmamış çok sayıda konunun bulunduğu bir dönemde gerçekleşti. UAEA, İran'ın "beyan etmediği" bazı tesislerde "uranyum izine" rastladığını belirtirken İran bu iddiaları yalanlamıştı.