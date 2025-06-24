UAEA: İran Nükleer Tesislerinde Radyoaktif Salınımlar Var - Son Dakika
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UAEA: İran Nükleer Tesislerinde Radyoaktif Salınımlar Var

UAEA: İran Nükleer Tesislerinde Radyoaktif Salınımlar Var
24.06.2025 20:53
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UAEA Başkanı Grossi, İran nükleer tesislerinde radyoaktif salınımlar olduğunu, dışarıda radyasyon artışı olmadığını belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD ve İsrail'in saldırdığı İran'daki nükleer tesislerin içerisinde bazı radyoaktif ve kimyasal salınım yaşandığını ancak tesis dışında radyasyon seviyelerinin artmadığını değerlendirdiklerini bildirdi.

UAEA'dan yapılan paylaşıma göre, Grossi, İran'daki nükleer tesislerin durumuna ve İsrail ile İran arasındaki ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

Grossi, "İran'daki durumla ilgili olarak bugün yapılan açıklamaları" memnuniyetle karşıladığını yineledi.

UAEA ile işbirliğini yeniden başlatmanın İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin anlaşmazlığın çözüme kavuşturulmasında kilit bir önem taşıdığını ifade eden Grossi, UAEA müfettişlerinin çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Grossi, "Bu saldırılar sırasında, uranyum dönüştürme ve zenginleştirme tesisleri de dahil İran'daki çeşitli nükleer tesislerde büyük hasar gördük. Değerlendirmemize göre, etkilenen tesislerin içinde nükleer malzeme (çoğunlukla farklı derecelerde zenginleştirilmiş uranyum) içeren bazı lokal radyoaktif ve kimyasal salınımlar yaşanmıştır ancak tesis dışında radyasyon seviyelerinin arttığına dair bir rapor bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

UAEA'nın, komşu ülkelerdeki nüfusa ve çevreye radyolojik bir etkinin olmadığı konusunda güvence verebileceğini aktaran Grossi, "Nükleer güvenlik açısından en önemlisi, İran'ın araştırma ve enerji reaktörlerinin hedef alınmamış olmasıdır." dedi.

Grossi, ABD'nin saldırıları sonrası 23 Haziran'da yapılan saldırılara ilişkin UAEA'nın, Fordo'daki nükleer tesisin yer altı kısmına yakın erişim yolu ve girişlerinden birinin vurulduğunu öngördüklerini belirtti.

UAEA Başkanı Grossi, Natanz'daki nükleer tesiste ise (uranyum) zenginleştirme ve depolama için kullanılan yeraltı kısımlarının üzerinde ABD'nin saldırılarından kaynaklanan iki delik tespit edildiğini, bunun da içeride kimyasal açıdan tehlikeye neden olabileceğini değerlendirdiklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel UAEA: İran Nükleer Tesislerinde Radyoaktif Salınımlar Var - Son Dakika

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