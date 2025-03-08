Üç Bulgar Vatandaşı, Rusya Adına Casusluktan Suçlu Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Üç Bulgar Vatandaşı, Rusya Adına Casusluktan Suçlu Bulundu

İngiltere'de üç Bulgar vatandaşı, Rusya'nın istihbarat faaliyetlerine katılmaktan suçlu bulundu.

08.03.2025 05:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de yaşayan 3 Bulgar vatandaşı, Rusya adına casusluk yapmaktan suçlu bulundu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, İngiltere'de yaşayan 3 Bulgar vatandaşı, Avrupa'daki bir dizi komploya nasıl dahil olduklarının dinlendiği duruşmada, Rusya adına casusluk yapmaktan suçlu bulundu.

Başkent Londra'daki Old Bailey mahkemesindeki duruşmada jüri, 32 saatten fazla süren müzakerelerin ardından 33 yaşındaki laboratuvar teknisyeni Katrin Ivanova, 30 yaşındaki güzellik uzmanı Vanya Gaberova ve 39 yaşındaki ressam ve dekoratör Tihomir Ivanchev hakkında oybirliğiyle karar verdi.

Duruşmanın sonunda, 3 Bulgar vatandaşı Rusya adına casusluk yapmaktan suçlu bulundu. Bu kişilerin, Avrupa'yı dolaşarak gazetecileri, eski bir siyasetçiyi ve Almanya'daki bir ABD askeri üssünü gözetleyen bir grubun parçası oldukları bildirildi.

Savcı Alison Morgan, "Sanıklar bu bilgileri toplayarak ve Rus devletine ileterek, hiç kuşkunuz olmasın, pek çok hayatı riske atmışlar." ifadesini kullandı.

Sanıklar, 7-12 Mayıs tarihlerinde açıklanacak karara kadar gözaltında tutulacak.

Polis soruşturmasında çok sayıda cihaz ele geçirildi

Olay, İngiltere'deki "en büyük dış istihbarat operasyonlarından biri" olarak tanımlandı.

3 Bulgar vatandaşı, Londra Metropolitan Polisi'nin terörle mücadele dedektifleri tarafından Resmi Sırlar Kanunu'na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle Şubat 2024'te tutuklanmış ve casusluk yapmak amacıyla komplo kurmaktan suçlanmıştı.

Öte yandan, diğer Bulgar vatandaşları 47 yaşındaki Orlin Roussev ve 43 yaşındaki Biser Dzhambazov daha önce casusluk suçlamasını kabul etmişti. Bir diğer sanık olan 34 yaşındaki Ivan Stoyanov ise duruşmadan önce casusluk yaptığını kabul etmişti.

Polis soruşturması sırasında 221 cep telefonu, 495 sim kart, 11 dron ve telefonlardan veri çıkarılması ile wi-fi aktivitelerini dinlemeye yarayan cihazlar ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, ingiltere, Politika, Güvenlik, Savunma, Olaylar, Londra, Güncel, Hukuk, Rusya, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üç Bulgar Vatandaşı, Rusya Adına Casusluktan Suçlu Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 00:14:28. #7.11#
SON DAKİKA: Üç Bulgar Vatandaşı, Rusya Adına Casusluktan Suçlu Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.