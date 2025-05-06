Üç Fidan Anıldı - Son Dakika
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Üç Fidan Anıldı

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idamlarının 53. yılında kabirleri başında anıldı.

06.05.2025 16:20
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Haber: Zeynep BOZUKLU/ Kamera: Cemal Berk Aytekin

(ANKARA) - Siyasi partiler, sendikalar, meslek örgütleri ve vatandaşlar, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı, idamlarının 53'üncü yılında Karşıyaka'da bulunan kabirleri başında andı. Bir vatandaş, "Halen o duyguları yaşıyoruz. Ülkemizin şu anda içinde bulunduğu sıkıntılar, sorunlar, o günkü gençlerin ne kadar haklı olduğunu, severek, gülerek ölüme gittiklerini bugünlerde daha çok görüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Deniz Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş, DEM Parti Ankara İl Örgütü, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve DİSK başta olmak üzere sendikalar, siyasi partiler, meslek örgütü temsilcileri ve vatandaşlar, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmelerinin 53'üncü yılı nedeniyle Karşıyaka Mezarlığı'nda bir araya geldi. "Üç Fidan"ın mezarları başına karanfil bırakan vatandaşlar, duygu ve düşüncelerini ANKA Haber Ajansı ile paylaştı. Vatandaşlar, şunları söyledi:

" Cemal Şahin: "Biz onlarla birlikte mücadele ettik. Bizler, o dönemde ülkenin bağımsızlığı, özgürleşmesi için, insanlar arasında ayrımcılık olmaması için, çok kültürlü bir yapı içerisinde herkesin kendini özgürce ifade etmesi için, düşünce ve inanç özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kalkması için, demokrasi, laiklik, insan hakları, hukukun üstünlüğünün olduğu bir ülke oluşturmak için çok mücadele ettik. Ama ne yazık ki bazı yoldaşları o dönemde kaybettik. Her yıl geliyoruz, onları anıyoruz, anıları tazeliyoruz. Aramızdan ayrıldıkları için üzüntülüyüz. Daha yapacakları çok iş vardı. Çok zamansız, çok erken aramızdan ayrıldılar."

"Üzgünüz ama bir taraftan da onurluyuz, gururluyuz"

Gürbüz Koç: "Hüzünlüyüz, üzgünüz, ama bir taraftan da onurluyuz, gururluyuz. Çünkü emperyalizmin ülkemiz üzerindeki oyunlarına karşı direnen, canlarını hiçe sayarak, bu ülkenin tam bağımsızlığı için darağaçlarında iskemlelerini tekmeleyecek kadar yürekli insanlardı onlar. Bu yüzden, onlar bu ülkenin, bu topluluğun geleceği için çok önemli mihenk taşlarıydılar. Her sene geliyorum ziyaretlerine. Ömrüm yettiğince de burada olacağım. Onların düşünün, düşüncelerinin yaşam bulması için mücadeleye devam edeceğim."

Tahsin Özer: "Deniz Gezmişler ve yol arkadaşları, emperyalizme karşı savaş verdiler. Bizler için uğraştılar. Ama bizler de onları hiçbir zaman unutmayacağız. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, rahatça uyusunlar."

Mahmut Aslan: "Halen o duyguları yaşıyoruz. Ülkemizin şu anda içinde bulunduğu sıkıntılar, sorunlar, o günkü gençlerin ne kadar haklı olduğunu, severek, gülerek ölüme gittiklerini bugünlerde daha çok görüyoruz."

"Kahrolsun faşizm"

Bayram Özkan: "6 Mayıs bizim için çok önemlidir. Denizleri ziyarete geldik. Kahrolsun faşizm!"

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Hüseyin İnan, Deniz Gezmiş, Kültür Sanat, Etkinlikler, Yusuf Aslan, Karşıyaka, Politika, Güncel, Son Dakika

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