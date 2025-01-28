Üç Gazeteci Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Üç Gazeteci Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bilişim suçları kapsamında başlatılan soruşturma çerçevesinde Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alındığını duyurdu. Gazetecilerin, izinsiz ses kaydı yayınlama ve bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs suçlamalarıyla sorgulandığı belirtildi.

28.01.2025 20:13  Güncelleme: 22:05
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(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, akşam saatlerinde bir birini izleyen gazeteci gözaltılarıyla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık açıklamasında, üç gazetecinin dün başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı duyuruldu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısı düzenlemiş, kamuoyunun ilk kez duyduğu bilgileri, belgeleriyle birlikte paylaşmıştı. Ardından basın toplantısında adı geçen bilirkişiyle telefonla yapılmış bir röportaj kaydı Halk TV'de yayınlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, röportajda kullanılan ses kaydının 'izinsiz kayda alıp yayınlandığı', 'bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiği' iddiasıyla 'kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması  ve 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' suçlamalarından soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Gözaltı haberleri bu akşam saatlerinde geldi. Gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek Emniyet'e götürüldü.

Soruşturma ve gözaltılara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yaptı. Başsavcılık açıklamasında gazetecilerin "yakalanarak gözaltına" alındığı ifadelerine yer verildi. Başsavcılık açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan bir kısım soruşturmalarda ve mahkemeler nezdindeki kamu davalarında bilirkişi olarak görevlendirilen şahıslardan birinin 27/01/2025 tarihindeki Halk TV yayınında kendisiyle yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınlanmak suretiyle ifşa edilmesi, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılananın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edilmesi eylemlerine iştirak eden Barış Pehlivan, sunucu Seda Selek ve kanal sorumlu müdürü Serhan Asker hakkında Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK md. 133/3) 'Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dörtbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur' ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs (TCK md.277) 'Görülmekte olan bir davada gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek veya bir haksızlık oluşturmak amacıyla, davanın taraflarından birinin, sanığın, katılanın veya mağdurun lehine veya aleyhine sonuç doğuracak bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' suçlarından başlanılan soruşturma kapsamında şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gelişmelerden bilahare bilgi verilecektir."

Kaynak: ANKA

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