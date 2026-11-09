Üç ildeki 15 barajda su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 arttı - Son Dakika
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Üç ildeki 15 barajda su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 arttı

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Üç ildeki 15 barajda su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 arttı
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Üç ildeki 15 barajda su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 arttı
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DSİ verilerine göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki 15 barajın doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre 13 puan artarak yüzde 38'e yükseldi. Barajlardaki su miktarı 475 milyon 674 bin metreküpe ulaştı; artış geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 51 oldu.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bulunan 15 barajın toplam doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 13 yüzde puan artarak yüzde 38'e yükseldi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, üç ildeki 15 barajın toplam depolama kapasitesi 1 milyar 268 milyon 428 bin metreküp olarak kaydedildi.

Geçen yıl kasım ayında yüzde 25 doluluk oranıyla 314 milyon 520 bin metreküp su bulunan barajlarda, bu yılın aynı döneminde su miktarı 475 milyon 674 bin metreküpe ulaştı.

Böylece barajlarda depolanan su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre 161 milyon 154 bin metreküp artarken, artış oranı yaklaşık yüzde 51 olarak gerçekleşti.

İl bazında değerlendirildiğinde, Edirne'deki 7 barajda 229 milyon 321 bin metreküp, Kırklareli'ndeki 4 barajda 129 milyon 953 bin metreküp, Tekirdağ'daki 4 barajda ise 116 milyon 400 bin metreküp su bulunuyor.

Üç ildeki barajların toplam depolama kapasitesi ile mevcut su miktarı arasındaki fark ise 792 milyon 754 bin metreküp olarak hesaplandı.

Kaynak: AA
Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüKırklareliTekirdağEdirneGüncelYaşamSon Dakika

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