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Üç Kuşak Kırkpınar Başpehlivanı Sabri Acar Toprağa Verildi - Son Dakika
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Üç Kuşak Kırkpınar Başpehlivanı Sabri Acar Toprağa Verildi

Bandırma'nın yetiştirdiği üç kuşak Kırkpınar Başpehlivan çıkaran ailenin son temsilcisi Sabri Acar, uzun süren rahatsızlığının ardından vefat etti. Acar, doğum yeri olan Erikli köyünde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene, birçok güreşçi ve yerel yöneticiler katıldı. Acar, Kırkpınar'da başarılı bir kariyere sahipti ve son dönemlerde Türkiye Güreş Federasyonu'nda görev yapıyordu.

Üç Kuşak Kırkpınar Başpehlivanı Sabri Acar Toprağa Verildi
21.01.2024 - 17:43,
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3 Kuşak Kırkpınar Başpehlivan çıkaran ailenin son temsilcisi Sabri Acar toprağa verildi

BALIKESİR - Bandırma'nın yetiştirdiği üç kuşak Kırkpınar Başpehlivan çıkaran ailenin son temsilcisi Sabri Acar vefat etti.

21 Ocak 2024 Pazar günü, ikindi namazının ardından, doğum yeri olan ve "Pehlivanlar köyü" olarak bilinen Erikli kırsal mahallesi'nde toprağa verildi. Cenaze törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Başpehlivan Hasan Zeybek, eski Başpehlivan Sabri Geçer ve Bandırma güreş ağası Orhan Narin'in yanı sıra çok sayıda güreşçi ve vatandaşlar katıldı.

Bandırma'ya bağlı Erikli köyünde, 1945 yılında doğan Sabri Acar'ın dedesi Kara Ali Acar ve babası Hasan Acar da Kırkpınar başpehlivanlarıydı. Uzun süredir Bandırma'da, kızının evinde rahatsız olan Sabri Acar, 1979 ve 1985 yıllarında Kırkpınar başpehlivanlığını kazanmıştı. Kırkpınar'da 5 kez de ikinci olan Sabri Acar, son dönemlerde Türkiye Güreş Federasyonu'nda gözlemcilik ve teknik danışmanlık görevlerinde bulunmuştu.

Kaynak: İHA
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Erikli, Ölüm, Spor, Güncel, Son Dakika

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