Üç Ünlü Serginin Tarihi Uzatıldı - Son Dakika
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Üç Ünlü Serginin Tarihi Uzatıldı

Picasso, Kahlo ve Warhol'un sergileri yoğun ilgiyle İstanbul AKM'de ziyaret edilebilecek.

16.01.2025 20:46
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Geçen yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında İstanbul'da ziyarete açılan "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, " Frida Kahlo'nun Günlükleri" sergisi ve " Andy Warhol'un Dünyası: Pop Art'ın İkonu" sergisinin tarihi uzatıldı.

Festival dışında da sanatseverlerle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) buluşan "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisini yaklaşık 70 bin kişi, "Andy Warhol'un Dünyası: Pop Art'ın İkonu" sergisini 107 bin kişi, "Frida Kahlo'nun Günlükleri" sergisini de yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.

Yoğun ilgi üzerine sergiler, AKM içindeki yeni salonlarında ziyaretçilerini ağırlayacak.

"Frida Kahlo'nun Günlükleri", AKM'ye geliyor

"Frida Kahlo'nun Günlükleri" sergisi, sanatçının kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan ve Frida Kahlo'nun yaşamına, içsel dünyasına ve sanatsal yolculuğuna derin bir bakış sunan eşsiz bir deneyim sunuyor.

Beyoğlu'ndaki Grand Pera'da yoğun ilgi gören sergi, 23 Ocak'tan itibaren AKM Çok Amaçlı Salon'da görülebilecek.

"Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisinde de Picasso'nun gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 orijinal parça beğeniye sunuluyor. Sergi, AKM Galeri'de 4 Mayıs'a kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

"Andy Warhol'un Dünyası: Pop Art'ın İkonu" sergisi ise modern sanatın öncülerinden olan Andy Warhol'un popüler kültürü sanata dönüştüren ikonik eserlerini içeriyor.

Daha önce AKM Çok Amaçlı Salon'da yer alan sergi, AKM içinde bulunan Müzik Platformu'nda ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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