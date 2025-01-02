Uçakta Taşkınlık Yapan Yolculara 2025'te Yüksek Ceza - Son Dakika
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Uçakta Taşkınlık Yapan Yolculara 2025'te Yüksek Ceza

Uçakta Taşkınlık Yapan Yolculara 2025\'te Yüksek Ceza

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025'ten itibaren uçaklarda taşkınlık yapan yolculara 19,668 lira idari para cezası uygulanacağını açıkladı. Ayrıca, hava güvenliğini tehdit eden çeşitli ihlallere karşı önemli cezalar belirlendi.

02.01.2025 13:37  Güncelleme: 13:39
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılında uçaklarda taşkınlık yapan yolculara 19 bin 668 lira idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 2025 yılında uygulanacak idari para cezalarının Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, "Güvenliği tehlikeye düşüren eğitim ve bakım kuruluşları, havacılık ve balon işletmeleri, havacılık personeli, İHA pilotları ve yolculara 19 bin 668 ila 131 bin 176 lira arasında değişen oranlarda idari para cezası kesilecek" ifadelerini kullandı.

Uçak içerisinde duman çıkartan cihaz ve tütün mamulleri kullanan yolculara 19 bin 668 lira para cezası verileceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Havalimanlarında güvenlik kontrol noktalarında uyarılmasına rağmen taranmaya, elle aranmaya mukavemet gösterilmesi, güvenlik personelinin işini yapmasına engel olunması durumunda da 26 bin 226 lira idari para cezası kesilecek. Uçakta taşkınlık yapan, kabin ekipleriyle ve yolcularla tartışan uçuş ekibinin görev yapmasını güç kullanarak engel olan yolculara ise 19 bin 668 lira idari ceza verilecek" dedi.

'HAVA YOLUNU HALKIN YOLU HALİNE GETİRDİK'

Hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi ve benzer ihlallerde bulunulması halinde 131 bin 176 lira idari ceza uygulanacağını kaydeden Uraloğlu, "Havacılık sektörüne son 20 yılda yapılan yatırımlarla hava yolunu halkın yolu haline getirdik. Bu süreçte vatandaşlarımızın, hava yoluyla seyahatlerini tehlikeye düşürecek hiçbir uygulamaya geçit vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde avantajlı bir lokasyonda bulunduğunu belirten Uraloğlu, 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısının 57'ye yükseldiğini dile getirdi. Uraloğlu, hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısının da 81'den 174'e yükseldiğine dikkat çekerek, "Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 286 yeni nokta ekleyerek 131 ülkede 346 noktaya ulaştırdık" dedi.

İç ve dış hatlarda 2002'de seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon yolcu sayısını, 2024 yılının 11 ayında 214 milyonun üzerine çıkardıklarını anlatan Uraloğlu, Türk hava sahasında geçen yıl gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısının da aynı dönemde 2 milyon 121 bini geçtiğini kaydetti.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Havacılık, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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