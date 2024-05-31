'Uçan balıklar' izleyenlere görsel şölen sunuyor - Son Dakika
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'Uçan balıklar' izleyenlere görsel şölen sunuyor

Van Gölü'nde yaşayan inci kefali balıklarının üreme döneminde gerçekleştirdiği göç, izleyenlere görsel bir şölen sunuyor. Balıklar, suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara doğru göç ederken, engelleri uçarak aşmaya çalışırken martılar da bu görsel şovu izleyenlere büyülü bir deneyim yaşatıyor. Erciş ilçesindeki Deli Çay'da gerçekleşen bu olay, jandarmanın atlı birliğinin de görev almasıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

31.05.2024 13:40
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'Uçan balıklar' izleyenlere görsel şölen sunuyor

VAN - Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üreme için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu, vatandaşlara görsel şölen sunmaya devam ediyor.

Neslinin korunması için 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasaklanan inci kefali, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak, 12 ayrı noktadan göle dökülen akarsulara yumurtalarını bırakmak için yaklaşık 1.5 ay önce başlattığı göçünü sürdürüyor.

Önüne çıkan engelleri adeta uçarcasına aşan inci kefali, izleyenlere görsel şölen, dere kenarlarına akın eden martılara ise ziyafet sunuyor.

"Milyonlarca balık, göle dökülen akarsulara yumurtalarını bırakıyor" Balıklar bu yolculuklarını da akarsuyun tersine yüzerek yapıyor. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak yumurtalarını bırakmak için akarsulara akın eden balıklar, aynı zamanda martılara da ziyafet oluyor. Van Gölü'nde yaşayan inci kefali balığı, 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında üreme dönemi olduğu için Van Gölü'nün sodalı ve tuzlu suyundan uzaklaşarak tatlı sulara doğru göç ediyor. Her yıl aynı tarihlerde milyonlarca balığın bu zorlu göçünün yoğun olarak görüldüğü Erciş ilçesindeki Deli Çay'da, suyun akış yönünün tersine yüzen ve engelleri uçarak aşmaya çalışan balıklarla martıların görsel şovu izleyenleri büyülüyor.

Jandarmanın atlı birliği de Erciş ilçesindeki Deli Çay'da görev alması vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kaynak: İHA

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