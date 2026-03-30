Üçlü Zirve: Bölgesel Gelişmeler Ele Alındı

30.03.2026 21:59
Suudi Veliaht Prensi, Ürdün Kralı ve Katar Emiri, Cidde'de bölgesel güvenlik konularını görüştü.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Veliaht Prensi Bin Selman, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Katar Emiri Şeyh Temim üçlü toplantıda Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi.

Üçlü toplantıda, bölgedeki son gelişmeler ve askeri gerilimin yankıları masaya yatırıldı.

Bölgesel gelişmeler ile askeri gerilimin uluslararası seyrüsefer özgürlüğü, enerji arz güvenliği ve küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği toplantıda, bölgenin güvenlik ve istikrarını artırmaya yönelik ortak çabaların koordinasyonuna ilişkin görüş alışverişi yapıldı.

Toplantıda, İran'ın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerine ve Ürdün'e yönelik devam eden saldırılarının yanı sıra hayati ve sivil tesislerin hedef alınmasının, bölge istikrarını tehdit eden "tehlikeli bir tırmanış" olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Güncel, Katar, Ürdün, Son Dakika

Gözlerini kararttılar Galatasaray, Liverpool'un iki yıldızının peşinde
