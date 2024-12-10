UCM'den Netanyahu ve Gallant'a Tutuklama Çağrısı - Son Dakika
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UCM'den Netanyahu ve Gallant'a Tutuklama Çağrısı

UCM\'den Netanyahu ve Gallant\'a Tutuklama Çağrısı

UCM, Netanyahu ve Gallant hakkında ömür boyu geçerli tutuklama emirleri çıkardı, AB ülkelerine uyma çağrısı yaptı.

10.12.2024 11:48
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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Sözcüsü Fadi El Abdallah, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emirlerinin ömür boyu geçerli olduğunu vurgulayarak, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine emirlere uyma çağrısı yaptı.

El Abdallah, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emirleri ve Mahkeme ile kararlarına yönelik AB ülkelerinden gelen tepkilerle ilgili Brüksel'de AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

UCM hakkındaki her şeye yasal açıdan bakılması gerektiğinin altını çizen El Abdallah, "Hiçbir siyasi konuyu dikkate alamayız. Bir yargı kurumu olarak, siyasi yorumlara da yanıt vermeyiz. Dolayısıyla UCM'nin çalışması, mevcut kanıtlara ve uygulanabilir kurallara dayalı bir yargı çalışmasıdır." dedi.

El Abdallah, UCM ile taraf ülkeler arasındaki ilişkinin yasal yükümlülüklerle yönetildiğine dikkati çekerek, "Roma Statüsü'ne taraf olan ülkeler, tutuklama emirlerinin ve diğer hükümlerin infazı konuları da dahil olmak üzere, Roma Statüsü'nün 9. Bölümü uyarınca mahkemeyle işbirliği yapma yasal yükümlülüğünü kabul etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Emirleri uygulamayacaklarını duyuran ülkelerin izlemesi gereken bir prosedür olduğunu belirten El Abdallah, şöyle devam etti:

"Ülkelerin onları belirli bir kararı uygulamaktan alıkoyacağına inandıkları sorular veya durumlar varsa, bunu UCM yargıçlarına bildirmeliler. Ardından yargıçlar bu konuda bir karar verecektir. Yargıçlar bir karar verecektir ve kararlarına saygı gösterilmelidir. Yargıcın kararına saygı gösterilmemesi durumunda, yani işbirliği yapılmaması durumunda, UCM yargıçları bunu tespit edip Taraf Devletler Meclisine havale edebilir. Ardından Meclis Roma Statüsü'nün ihlaliyle ilgili olarak alınması gereken uygun önlemin ne olması gerektiğine karar verir. Çünkü Mahkemenin kendisi devletleri yargılamak için tasarlanmamıştır. Sadece bireyleri yargılayabilir. Bu yüzden devletlere yaptırım uygulayamayız."

El Abdallah, AB ülkelerine hitap ederek, şunları söyledi:

"AB üye devletlerinin UCM Roma Statüsüne Taraf Devletler olduğunu düşünüyorum ve UCM'yi desteklemeye, onunla işbirliği yapmaya ve kendi tüzükleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceklerine inanıyorum."

Tutuklama emirlerinin akıbetiyle ilgili değerlendirmesinde El Abdallah, "Bu emirler ömür boyu geçerlidir. Zamanaşımı durumu yoktur. UCM yargıçları tarafından, bunun için geçerli bir yasal gerekçe yoksa geri çekilemezler. Yani tutuklama emirlerinin bazen belirli bir süre uygulanmayabileceği doğru ancak Mahkemenin mağdurlara adalet getirme amacını sürdürmeye devam edeceğine inanıyoruz." tespitinde bulundu.

İsrail istihbaratının Mahkemeye yönelik casusluk faaliyetleri iddiası

El Abdallah İsrail istihbaratının UCM'ye yönelik casusluk faaliyeti yürüttüğüne dair iddialarla ilgili, "Bunların farkındayım. Ancak soruşturma olup olmayacağı UCM savcısının yetki alanındadır. Onun adına konuşamam." dedi.

İddiaların kanıtlanması halinde UCM savcısının Roma Statüsünün bu faaliyete girişen kişilere karşı harekete geçme izni tanıyan 70. maddesi uyarınca ne yapacağına karar vereceğini belirten El Abdallah, "Bu yasal bir olasılıktır, ancak bunun kullanılıp kullanılmayacağı, bunun gerçekten bir nedeni olup olmadığı, savcının yetki alanındadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel UCM'den Netanyahu ve Gallant'a Tutuklama Çağrısı - Son Dakika

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