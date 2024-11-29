UCM'nin Netanyahu Kararı Uluslararası Adaleti Zayıflatır - Son Dakika
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UCM'nin Netanyahu Kararı Uluslararası Adaleti Zayıflatır

Jacquet, UCM'nin Netanyahu ve Gallant'a çıkardığı tutuklama emrinin uygulanmamasının güvenilirliği zedeleyeceğini belirtti.

29.11.2024 11:16
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Cenevre Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (GIPRI) Başkan Yardımcısı Gilles Emmanuel Jacquet, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrinin uygulanamamasının, UCM ve uluslararası adaletin güvenilirliğini zedeleyeceğini söyledi.

Jacquet, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına ilişkin, AA muhabirinin sorularını yazılı olarak yanıtladı.

UCM tarafından alınan kararın "orijinal iddianamelerle" uyumlu olduğunun altını çizen Jacquet, suçlamaların önemli kanıtlarla desteklendiğini bildirdi.

Batılı ülkelerin, UCM'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için verdiğini tutuklama emrine uyulması konusunda destek verdiğini hatırlatan Jacquet, "Bu ülkelerin hukukun üstünlüğü vizyonlarıyla tutarlı olup olmadıklarının, bunu yapma fırsatları varsa Netanyahu veya Gallant'ı tutuklayıp tutuklamayacaklarını göreceğiz. Bu, uluslararası ceza hukuku için kritik bir test olacak ve Fransa gibi Roma Statüsü'ne taraf olan Batı ülkelerinin bu kararı uygulayacağından şüphe edebiliriz. UCM'nin kararı uygulanmazsa ciddi bir ihlal olacak ve UCM ile uluslararası adaletin güvenilirliğini zedeleyecek." dedi.

Bu kararın, İsrail'in saldırılarını veya Gazze'deki soykırımı durdurmayacağına işaret eden Jacquet, bunun İsrail'in uluslararası itibarını etkileyeceğini ve İsrail'de Netanyahu'ya karşı iç muhalefetini artırabileceğinin de altını çizdi.

Ne olmuştu?

UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Mahkeme, İsrailli yetkililerin yanı sıra Hamas lideri Deif hakkında da tutuklama emri çıkarmıştı.

Mahkeme ayrıca İsrail'in, UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisi bulunduğuna hükmetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel UCM'nin Netanyahu Kararı Uluslararası Adaleti Zayıflatır - Son Dakika

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