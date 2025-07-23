Uçmakta Zorlanan Saka Kuşu Koruma Altında

Siirt'te, uçmakta zorlanan saka kuşu yavrusu koruma altına alındı.
Veyselkarani Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, çocuğuyla gittiği evinin önündeki parkta uçmakta zorlanan saka kuşu yavrusu buldu.
Nesli tükenme tehlikesine karşı koruma altında olan kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Saka kuşu, Siirt Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ndeki kontrol ve tedavisinin ardından doğaya salınacak.
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