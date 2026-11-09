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Uçuş korkusunu yenmek artık çok daha kolay

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Uçuş korkusunu yenmek artık çok daha kolay
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SafeSkies — Sakin Uçuş, uçmaktan çekinen yolculara uçuş öncesinden inişe kadar eşlik ediyor. Türbülans ve hava tahminlerini, canlı uçuş takibini ve sakinleşme araçlarını bir araya getiren uygulama, ihtiyaç duyulan bilgi ve desteği yolcunun telefonuna taşıyor.

Uçak yolculuğu, uçuş korkusu yaşayan birçok kişi için günler öncesinden başlayan bir kaygıya dönüşebiliyor. Kalkışta duyulan sesler, yolculuk sırasında yaşanan sarsıntılar ve ne olacağını bilememek bu endişeyi artırabiliyor. SafeSkies, yolcunun uçuşunda nelerle karşılaşabileceğini anlaşılır bir dille açıklıyor; sesli rehberlik ve rahatlama içerikleriyle yolculuğunu daha sakin geçirmesine destek olmayı amaçlıyor.

Uçuşa dair sorulara anlaşılır yanıtlar

Kullanıcı uçuş numarasını girerek yolculuğunu uygulamaya ekliyor. SafeSkies; rota boyunca beklenen hava koşullarını ve türbülans olasılığını, kalkış ve varış havalimanlarının hava durumunu, uçak tipini ve uçuş bilgilerini tek yerde topluyor. Yolcu, uçuş öncesinde bineceği uçağın nerede olduğunu görebiliyor ve yolculuğunu canlı takip edebiliyor.

Uçuş öncesi brifing, rotanın farklı bölümlerinde neler hissedilebileceğini anlatıyor. Hava tahminlerine dayanan türbülans bilgileri, olası sarsıntıların zamanı ve süresi hakkında bir öngörü sunuyor. Kabin seslerinin ve uçuşun aşamalarının açıklanması da yolcunun duyduklarını ve hissettiklerini anlamlandırmasına yardımcı oluyor.

İnternet bağlantısı kesilse de destek sürüyor

SafeSkies, uçuş sırasında internet bağlantısı olmadığında da kullanılabiliyor. Kullanıcının kalkıştan önce internet bağlantısıyla açtığı uçuşun planı kaydediliyor; bağlantı kesildiğinde uygulama bu kayıtlı plan üzerinden yolcuya eşlik etmeyi sürdürüyor. Sesli rehberlik, nefes egzersizleri ve soru-cevap içerikleri uçak modunda da çalışıyor. Canlı konum ve hava verilerinin güncellenmesi ise internet bağlantısı gerektiriyor.

Endişe yükseldiğinde Sakinleş bölümüne tek dokunuşla ulaşılabiliyor. Rehberli nefes egzersizleri, rahatlama içerikleri, kısa uçuş dersleri ve sanal uçuş provası, yolcunun hem uçuşa hazırlanmasına hem de yolculuk sırasında sakinleşmesine destek sunuyor.

Yolcular birbirine destek oluyor

Topluluk alanı, uçuş korkusunu yaşayan yolcuların deneyimlerini paylaşmasına, soru sormasına ve birbirine destek olmasına imkân tanıyor. Böylece kullanıcılar, benzer kaygıları yaşamış kişilerin yolculuk deneyimlerine de ulaşabiliyor.

Uçuş özeti videosu, tamamlanan yolculukları paylaşılabilir kısa videolara dönüştürüyor. Skymil sadakat programı uygulama kullanımı, takip edilen uçuşlar ve arkadaş davetleriyle puan kazandırırken 3D Gökyüzü görünümü, desteklenen ülkelerde hava koşullarını ve havadaki uçakları üç boyutlu haritada gösteriyor.

Bir korkudan doğan uçuş arkadaşı

SafeSkies’ın hikâyesi, uzun yıllar uçuş korkusuyla yaşayan bir girişimcinin kendi deneyimiyle başladı. Uçağa binmekten kaçındığı için pek çok iş fırsatını kaçıran kurucu, bu korkuyu aştıktan sonra benzer kaygılar yaşayan yolculara yardımcı olmak istedi. Deneyimli kaptan pilotların ve psikologların katkılarıyla geliştirilen uygulama, bu kişisel deneyimden doğan ihtiyacı herkesin telefonundan ulaşabileceği bir desteğe dönüştürdü.

iOS ve Android üzerinden ücretsiz indirilebiliyor

Türkçe ve İngilizce kullanılabilen SafeSkies, App Store ve Google Play’den ücretsiz indirilebiliyor. Ayrıntılı türbülans tahmini ve uçuş öncesi brifing gibi özellikler SafeSkies Plus veya tek uçuşluk erişim seçeneğiyle sunuluyor.

Uygulama, şirketin paylaştığı verilere göre App Store Türkiye’nin Sağlık ve Fitness kategorisinde 25. sıraya kadar yükseldi.

SafeSkies hakkında

SafeSkies — Sakin Uçuş, uçuş kaygısı yaşayan yolcular için geliştirilmiş bir uçuş arkadaşı uygulamasıdır. Uçuş verileri, türbülans tahminleri, sesli rehberlik, rahatlama araçları ve kullanıcı topluluğuyla uçuş öncesinden inişe kadar yolcuya eşlik eder.

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