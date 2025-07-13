Üçüzler Aileye Neşe Getirdi - Son Dakika
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Üçüzler Aileye Neşe Getirdi

Üçüzler Aileye Neşe Getirdi
13.07.2025 11:11
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Konya'da Muammer ve Hatice İpek çifti, depremzede üçüzlerin koruyucu ailesi oldu, sevinçlerini paylaşıyor.

Konya'da yaşayan Hatice ile Muammer İpek çifti, birini bile geride bırakmaya gönülleri razı olmadığı için koruyucu ailesi oldukları üçüzlerle mutluluklarını katlayıp, sevgileriyle ailelerini büyüttü.

İpek çifti, 2001'de yaptıkları evliliklerinden çocuk sahibi olamayınca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra evlat hasretine son vermek istedi.

Bir çocuğun hayatına dokunmak isteyen çift, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

İpek çifti, 2023'ün sonunda 1,5 yaşındaki üçüzlerin koruyucu ailesi oldu.

"Üçünü görünce çok duygulandım, çok etkilendim"

Memur emeklisi 50 yaşındaki Muammer İpek, AA muhabirine, depremlerde anne ve babasını kaybetmiş çocukları görünce koruyucu aile olma fikrinin arttığını söyledi.

Vakit kaybetmeden gerekli başvuruları yaptıklarını anlatan İpek, başvurusunda "İki kardeş olursa ayırmayın, kardeşleri sahipleniriz." diye not düştüğünü dile getirdi.

İpek, notu gören yetkililerin üçüzler için kendisini aradığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kuruma gittik, çocuklarla görüştük. Bu duyguyu kelimelere sığdırmak kolay bir şey değil. Üçü de peş peşe, geldi, kucaklaştık. Üçünü görünce çok duygulandım, çok etkilendim. Görevli arkadaş, 'Ağabey birine ya da ikisine koruyucu aile olabilirsin. Diğerini de başka bir aileye verebiliriz.' dedi. 'Allah'ın ayırmadığını ben nasıl ayırayım.' diyerek üçünü de yuvamıza getirdik. Çocuklara özenle bakıyoruz, 3,5 yaşına geldiler. Eşim bakım konusunda biraz zorlanınca ben de emekli oldum. 'Bu saatten sonra yaşantımı bu çocuklara adayayım.' dedim, emekli oldum. Şimdi eşime yardımcı oluyorum, birlikte bakıyoruz."

Evlatlarının sessiz yuvalarına ses olduğunu vurgulayan İpek, "Üçüzler gerçekten hayatımıza renk kattı. Evin sessizliğini aldılar. Çocuksuz ev bereketsizmiş, evin bereketi arttı. Ne onlar bizi yadırgadı ne biz onları yadırgadık. Doğuştan bizimmiş gibi onlara karşı içimizde sevgi var. Çocukları büyütüp, topluma yetiştirip, en güzel şekilde okumalarına yardımcı olmak istiyoruz. Evimden evlendirip öyle göndermek isterim." diye konuştu.

"Evimize neşe geldi"

Çocukları sevgiyle büyüterek anne şefkatini esirgemeyen Hatice İpek de aynı kıyafetlerden, aynı oyuncaklardan üçer üçer alıp bebek gibi çocukları büyüttüklerini söyledi.

İçi sevgi dolu bir aile olduklarına işaret eden İpek, "Bir anda kalabalık bir aile olduk. Evimize neşe geldi. Şen şakrak bir koşuşturmacayla artık hayatımız geçiyor. Kan bağı değil, can bağı bizimki. Bu gerçek evlat sevgisi. Allah'ım acılarını göstermesin. İnşallah bir ömür bizimle kalırlar. Düşünenler hiç beklemesinler. Bir çocuğun gözündeki mutluluğu görmek yeter. Çok değişik bir duygu. Anlatılmaz, yaşanır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üçüzler Aileye Neşe Getirdi - Son Dakika

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