UEZ Açılış Kokteyli İş ve Ekonomi Dünyasından İsimlerin Katılımıyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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UEZ Açılış Kokteyli İş ve Ekonomi Dünyasından İsimlerin Katılımıyla Gerçekleştirildi

UEZ Açılış Kokteyli İş ve Ekonomi Dünyasından İsimlerin Katılımıyla Gerçekleştirildi

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin (UEZ) açılış kokteyli, iş ve ekonomi dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından düzenlenen zirve, 25-28 Nisan'da Sapanca'da gerçekleştirilecek. Zirvenin bu yılki teması 'Sorumlu ve duyarlı liderlik: teknoloji ve yapay zeka çağında gezegen ve insanlıkla uyumlu bir sisteme öncülük etmek' olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açılış konuşmasıyla başlayacak olan zirvede, pek çok liderin fikirleri paylaşılacak.

25.04.2024 22:13
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Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin (UEZ) açılış kokteyli iş ve ekonomi dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından 2012'den bu yana düzenlenen zirve, 25-28 Nisan'da Sapanca'da gerçekleştiriliyor. UEZ 2024'ün bu yılki teması "Sorumlu ve duyarlı liderlik: teknoloji ve yapay zeka çağında gezegen ve insanlıkla uyumlu bir sisteme öncülük etmek" olarak belirlendi.

Zirve, yarın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açılış konuşmasıyla başlayacak.

Zirve kapsamında NG Enjoy Sapanca Otel'de, iş ve ekonomi dünyasından isimlerin katılımıyla açılış kokteyli gerçekleştirildi.

Kokteylde konuşan ArsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, zirvenin bu yılki temasının "sorumlu ve duyarlı liderlik" olduğunu belirterek, liderliğin önemine vurgu yaptı. Konut sektöründe yaşanan gelişmelere değinen Öztürk, bu sektöre ilişkin önerilerini sıraladı.

Capital-Ekonomist-StartUp Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük de zirvede panellerin gerçekleşeceğini söyledi. Eski İsveç Başbakanı Fredrık Reinfeld ve Yunanistan Eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis'ın da konuşmacılar arasında yer aldığını aktaran Büyük, dünyadan ve Türkiye'den pek çok liderin de fikirleriyle zirvede yer alacağını söyledi.

Kaynak: AA

Mehmet Şimşek, Ekonomi, Maliye, Uludağ, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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