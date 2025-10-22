Uganda'da Büyük Trafik Kazası: 63 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Uganda'da Büyük Trafik Kazası: 63 Ölü

Uganda\'da Büyük Trafik Kazası: 63 Ölü
22.10.2025 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uganda'da otobüs ve otomobilin karıştığı kazada 63 kişi hayatını kaybetti, birçok yaralı var.

Uganda'da başkent Kampala ile Gulu'yu birbirine bağlayan ana yolda, çarşamba günü sabaha karşı meydana gelen kazada en az 63 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Olay, polis tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Uganda polisi, kazanın yerel saatle gece yarısından hemen sonra gerçekleştiğini belirtti. Açıklamada, iki otobüsün "ön geçiş manevrası sırasında kafa kafaya çarpıştığı" ifade edildi. Yetkililer, kazaya karışan araçların tüm yolcularının hayatını kaybettiğini ve bunun yanında başka kişilerin de yaralandığını aktardı.

Katliam gibi trafik kazası! En az 63 kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var

BÖLGEDE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞANDI

Olay, Kampala-Gulu karayolunun en işlek güzergahlarından birinde meydana gelmesi nedeniyle bölgede büyük üzüntü ve şok yarattı.

Katliam gibi trafik kazası! En az 63 kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var

Polis yetkilileri, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve kazanın nedenleri hakkında detaylı incelemenin sürdüğünü açıkladı.

Katliam gibi trafik kazası! En az 63 kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var
Kaynak: Xinhua

Trafik Kazaları, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, trafik, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Tata, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uganda'da Büyük Trafik Kazası: 63 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 yılda 50 kat büyüdü Köyden kente göçü tersine çeviren tesis 24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis
Okul kayıtlarında yeni dönem Adres değişikliği de artık çözüm olmayacak Okul kayıtlarında yeni dönem! Adres değişikliği de artık çözüm olmayacak
5 kardeş can vermişti Türkiye’nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi 5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi
Oyun sanıp babasına getirdi 10 yaşındaki çocuğun tarlada bulduğu ekipleri alarma geçirdi Oyun sanıp babasına getirdi! 10 yaşındaki çocuğun tarlada bulduğu ekipleri alarma geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Ali Mahir Başarır’a 250 bin TL’lik tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası
Aracının arkasında penis büyütme operasyonu yapan sahte doktor gözaltına alındı Aracının arkasında penis büyütme operasyonu yapan sahte doktor gözaltına alındı

10:39
İstanbul’da vatandaşı isyan ettiren kuyruk
İstanbul'da vatandaşı isyan ettiren kuyruk
10:36
Kerem Aktürkoğlu’na olay sözler: Fenerbahçe burada aldığının 5 katını teklif etti
Kerem Aktürkoğlu'na olay sözler: Fenerbahçe burada aldığının 5 katını teklif etti
09:46
AK Parti mi CHP mi İşte Marmara Bölgesi’nde yapılan anketin sonucu
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
09:35
Türkiye’yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
09:19
Tarkan’la yaşadığı aşkla Tanınmıştı Bilge Öztürk’ün yeni tarzı şaşırttı
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı
07:58
İngiliz basınından olay iddia Netanyahu’yu Türk askeri korkusu sardı
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2025 10:54:19. #7.11#
SON DAKİKA: Uganda'da Büyük Trafik Kazası: 63 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.