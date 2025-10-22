Uganda\'da Büyük Trafik Kazası: 63 Ölü

Uganda'da başkent Kampala ile Gulu'yu birbirine bağlayan ana yolda, çarşamba günü sabaha karşı meydana gelen kazada en az 63 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Olay, polis tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Uganda polisi, kazanın yerel saatle gece yarısından hemen sonra gerçekleştiğini belirtti. Açıklamada, iki otobüsün "ön geçiş manevrası sırasında kafa kafaya çarpıştığı" ifade edildi. Yetkililer, kazaya karışan araçların tüm yolcularının hayatını kaybettiğini ve bunun yanında başka kişilerin de yaralandığını aktardı.

BÖLGEDE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞANDI

Olay, Kampala-Gulu karayolunun en işlek güzergahlarından birinde meydana gelmesi nedeniyle bölgede büyük üzüntü ve şok yarattı.

Polis yetkilileri, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve kazanın nedenleri hakkında detaylı incelemenin sürdüğünü açıkladı.