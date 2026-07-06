Uganda'da Ebola Salgını Kontrol Altında - Son Dakika
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Uganda'da Ebola Salgını Kontrol Altında

Uganda\'da Ebola Salgını Kontrol Altında
06.07.2026 13:45
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Uganda Sağlık Bakanlığı, Ebola salgınının kontrol altına alındığını ve önleyici tedbirler alındığını açıkladı.

KAMPALA, 6 Temmuz (Xinhua) -- Uganda Sağlık Bakanlığı, yaklaşık iki ay önce ilan edilen Ebola salgınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Diana Atwine pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, teyitli tüm vakaların tedavi altına alınması, temaslıların tespiti ve karantinaya alınması ile gerekli destekleyici bakımın sağlanması sayesinde salgının kontrol altına alındığını söyledi.

Atwine, bakanlığın ayrıca salgının merkez üssü olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundan hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla önleyici tedbirler uyguladığını ifade etti.

Müsteşar, Uganda'nın Ebola nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulayan ülkelerle bu tedbirlerin kaldırılmasına yönelik görüşmelere başladığını da sözlerine ekledi.

Atwine, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ebola ile mücadelesine destek olmak üzere Uganda'dan büyük bir sağlık ekibi, iki mobil laboratuvar ve lojistik desteğin bu ülkeye doğru yola çıktığını söyledi.

Açıklamada, bu ortak girişimin Uganda'ya tedavi için gelen Ebola hastalarının hareketliliğini azaltmayı, sınır ötesi bulaşı engellemeyi ve salgının daha erken sona ermesini hedeflediği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'na göre, 5 Temmuz itibarıyla Uganda'da 15 Mayıs'ta salgının ilan edilmesinden bu yana toplam 20 teyit edilmiş Ebola vakası kaydedildi. Bunların 15'inin Kongo'dan gelen vakalar, 5'inin ise yerel bulaşma vakası olduğu belirtildi. Açıklamada 16 vakanın iyileştiği, iki kişinin tedavi gördüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bakanlık, ülkede Ebola salgınının tamamen sona erdiğinin ilan edilmesi için gereken 42 günlük geri sayım sürecinin, son hastanın virüsü bulaştırma riskinin ortadan kalkmasıyla başlayacağını duyurdu. Bu süre zarfında yeni bir vaka tespit edilmemesi durumunda salgının resmen sona erdiği ilan edilecek.

Kaynak: Xinhua

Sağlık Bakanlığı, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uganda'da Ebola Salgını Kontrol Altında - Son Dakika

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