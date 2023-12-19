Uganda\'da Ticaret Merkezine Silahlı Saldırı: En Az 10 Ölü

Uganda'nın batısında bir ticaret merkezine kimliği belirsiz kişilerce yapılan saldırıda en az 10 kişi öldü.

The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, Polis Sözcüsü Vicent Twesige, silahlı kişilerin Kamwenge bölgesindeki bir ticaret merkezine silahlı saldırı düzenleyerek çevresini ateşe verdiğini söyledi.

Twesige, saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve saldırganların merkezi yağmaladığını aktardı.

Uganda Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Felix Kulayigye ise saldırganların bölgede yapılan operasyonlar sonrasında elebaşları yakalanan Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) üyeleri olduğunu ileri sürdü.

Güvenlik güçleri, saldırganların bulunması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, geçen hafta, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Demokratik İttifak Güçlerine (ADF) karşı hava saldırılarını sürdürdüklerini açıklamıştı.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu, Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluştu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği düşünülüyor.